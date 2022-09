Oltre a Ubisoft, c’è un’altra compagnia che soffre di leak. Questa compagnia è Nintendo, ma le fughe di informazioni non sono colpa sua, bensì dei rivenditori. Come già accaduto con un’altra sua esclusiva, infatti, anche Splatoon 3 sta finendo nelle mani dei giocatori con circa una settimana di anticipo rispetto a quanto programmato. Ed esattamente come accaduto in precedenza, il rischio spoiler è altissimo.

A riportare la notizia delle copie in circolazione con qualche giorno di anticipo ci ha pensato VGC, con tanto di foto pubblicate su Reddit che dimostrano come Splatoon 3 sia già nelle mani di qualche fortunato giocatore. Tra tutti coloro che sono riusciti però a ottenere una copia del gioco con così largo anticipo c’è anche chi non si fa scrupoli e ha cominciato un lavoro di diffusione di video, screenshot e altro materiale volto a svelare tutti i dettagli sulla trama della campagna single player.

Come dicevamo in apertura della notizia, non è la prima volta che Nintendo si trova in questa situazione. Già in passato, infatti, altre esclusive della casa di Kyoto hanno subito lo stesso identico destino. Oltre a Xenoblade Chronicles 3, anche alcuni giochi della serie Pokémon erano stati al centro di streaming su Twitch con diversi giorni d’anticipo. Il problema sembra essere collegato a come la casa di Kyoto distribuisce i videogiochi, che arrivano con largo anticipo ai vari retailer. Un problema che probabilmente non sarà risolto a breve, visto che l’impatto non riguarda tutto il mondo ma solo alcune zone specifiche, come il Nord America.

Splatoon 3 sarà disponibile ufficialmente a partire dal 9 settembre 2022. Chiaramente, vista la situazione relativa al gioco, vi invitiamo a non consultare YouTube e Twitch, oltre che evitare board come Reddit. Il pericolo spoiler è infatti dietro l’angolo, soprattutto considerando la quantità di copie distribuite, che non è affatto poca. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.