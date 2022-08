Nel corso della giornata odierna, Nintendo ha trasmesso un nuovo Direct dedicato a Splatoon 3. Nel filmato, mandato online nel primo pomeriggio italiano, la casa di Kyoto ha mostrato alcuni dei dettagli del nuovo gioco, che sarà disponibile a partire da settembre 2022.

La diretta è cominciata presentando le varie modalità di gioco presenti all’interno del gioco e il loro gameplay. Come mostrato nel filmato, in Splatoon 3 sarà possibile utilizzare l’inchiostro per nascondersi o scalare i muri, mentre per ricaricarlo sarà necessario immergersi. Presenti anche nuove tecniche, come l’impennata e l’avvitamento, che permettono di cogliere di sorpresa i vostri avversari.

Per quanto riguarda gli scenari, al di là di quelli già confermati, troviamo Mercato Fruttato, Coloropoli, il Museo di Cefalò, Ponte Sgombro, Villanguilla e molti altri, che però non sono ancora stati annunciati e che verranno aggiunti tramite aggiornamenti gratuiti subito dopo il lancio. Dal giorno di arrivo dei negozi saranno 12 gli scenari disponibili. Spazio anche per una nuova arma, chiamata Tergilama, che potrà essere utilizzata per attacchi a lungo range e in mischia.

Non mancano anche le novità per le armi speciali, come il Rinfrigorente, che fornisce bevande per la squadra con alcuni bonus per ogni giocatore, il sonar esplosivo, che scatena onde tutt’intorno e contrassegna la posizione di un nemico infliggendo danni, e il motosqualo, che vi permette di effettuare una carica verso gli avversari. Le armi saranno disponibili anche presso l’Antica Armeria di Armand, che vi permette di acquistare le armi utilizzando le licenze, guadagnabili attraverso il gioco.

Grande spazio è stato dedicato anche alla personalizzazione dei personaggi. Come mostrato nel video, in Splatoon 3 sarà possibile trovare diversi negozi sparsi per le varie location, che vi permetteranno di cambiare l’estetica del vostro personaggio, ognuna con un determinato tipo di abbigliamento, dai copricapi alle scarpe. Ogni oggetto è dotato di abilità che potranno influenzare il combattimento e le vostre partite, e sarà possibile salvare i vostri stili preferiti per poterli riutilizzare immediatamente, senza dover perdere nessuna combinazione.

La lobby di gioco includerà diverse partite e playlist, come le partite anarchiche, o la possibilità di esercitarsi anche in cooperativa in una modalità chiamata Sagome. Saranno presenti anche i replay delle partite più recenti e condividerle con altri giocatori, caricandoli all’interno del server di gioco. Ci sarà spazio inoltre per un armadietto, che potrà essere utilizzato per conservare equipaggiamento e armi. Anche il locker sarà soggetto a una personalizzazione importante, dove sarà possibile cambiare i colori, gli adesivi e molto altro.

Splatoon 3 si arricchirà anche di una nuova modalità, chiamata Splattanza, che utilizzerà delle carte collezionabili e il tetris. La modalità sarà inclusa nel gioco base e ciascun giocatore riceverà un mazzo iniziale. Le battaglie si ispirano alle mischie mollusche, ma Nintendo ci ha promesso novità più approfondite su questa modalità nel prossimo futuro.

Grande spazio è stato dedicato anche alla Salmon Run della serie, con l’introduzione di nuovi salmonidi, ognuno dei quali con un’abilità specifica e delle caratteristiche che lo rendono unico. Anche questa modalità sarà inclusa fin dal lancio nel gioco per tutti i giocatori. Presente anche la modalità Big Run, che sarà inclusa in Salmon Run, ma anche in questo caso Nintendo ha promesso di divulgare ulteriori informazioni in merito prima del lancio. Nintendo ha anche presentato l’app ufficiale per device mobile, chiamata SplatNet 3, che permetterà di ottenere sfondi speciali per il vostro smartphone, oltre che aiutare nell’organizzazione dell’aspetto social del gioco. L’app sarà disponibile all’uscita del gioco, per i device iOS e Android. Confermato infine il ritorno degli SplatFest, come era lecito aspettarsi, con ben tre team su cui scegliere. Il primo si terrà il 27 agosto, dalle ore 10:00 alle ore 22:00 italiane, e vedrà appunto tre team protagonisti, ovvero Sasso, Forbice e Carta.

Ogni tre mesi Nintendo supporterà il gioco per due anni, con aggiornamenti costanti che introdurranno nuovi scenari, nuove armi e molto altro, come le partite X e le partite di Lega. Presente anche un DLC a pagamento, decisamente più grande, di cui però non conosciamo ancora i dettagli.

Splatoon 3 sarà disponibile a partire dal 9 settembre 2022, in esclusiva per Nintendo Switch. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.