Splatoon: un misterioso indizio nascosto dagli sviluppatori sta suggerendo qualcosa di nuovo?

Siamo da pochi giorni in un nuovo decennio e già il web si è riempito di una valanga di rumors e leak riguardanti i possibili annunci che vedremo durante l’arco dei prossimi 12 mesi. Questa volta però l’indizio sembra arrivare direttamente da una fonte ufficiale, il team di sviluppo di Splatoon.

In un recente tweet dell’account ufficiale di Splatoon sono stati fatti gli auguri di un felice anno nuovo a tutti i giocatori, accompagnando il tutto con un commento non così particolarmente sospetto sulla modalità Salmon Run di Splatoon 2, ma sembra che ci sia qualcosa di più misterioso e non del tutto chiaro dietro a questi affettuosi auguri.

Dando un’occhiata più attenta al riflesso sull’acqua appare un SOS. Scrutando ancor più attentamente alle onde nell’acqua si potrà scoprire che il messaggio di SOS è accompagnato da altre lettere che vanno a creare le parole Save our Salmons, salva i nostri salmoni. La prima cosa che viene in mente è la modalità Salmon Run, che vede i giocatori sconfiggere i fastidiosi Salmonidi per raccogliere le Uova Dorate. I giocatori sono sempre stati convinti che i Salmonidi siano i cattivi, ma allora perché improvvisamente viene chiesto di salvarli?

Al momento è ancora tutto avvolto nel mistero, ma già molti appassionati del coloratissimo imbratta tutto Nintendo stanno cercando di risolvere questo caso particolare. Che si tratti di una nuova modalità per Splatoon 2 o addirittura di uno Splatoon 3 (magari annunciato in un Direct a breve) non ci è ancora dato saperlo, ma è probabile che presto scopriremo cosa si cela dietro a questo messaggio di soccorso. Cosa pensate di questo tweet? Vi aspettate l’annuncio di un terzo capitolo di Splatoon?