Avete finito la vostra avventura in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, oppure desiderate semplicemente manifestare il vostro amore per la saga con un pad a tema? In entrambi i casi sarete felici di sapere che lo splendido controller PowerA realizzato in occasione di Breath of the Wild è scontato al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Questo controller è dotato di licenza ufficiale Nintendo e, oltre ad abbellire il vostro set-up, vi offrirò un’esperienza di gioco eccezionale su Nintendo Switch. Si tratta, dunque, della scelta perfetta per chi vuole unire estetica e prestazioni, come dimostrano le quasi 14.000 recensioni positive su Amazon, con una media di ben 4,5 stelle.

Grazie alla promozione attualmente in corso il controller potrà essere vostro a soli 49,98€, con un risparmio di ben 10,00€ rispetto al suo prezzo mediano di 59,90€. Come vi abbiamo già accennato non era mai sceso a un prezzo così basso, per cui si tratta dell’occasione perfetta per acquistarlo!

Una delle sue caratteristiche principali è la possibilità di mappare i pulsanti, consentendo una personalizzazione flessibile dei comandi durante il gioco. Inoltre, il controller dispone di sensori di movimento, consentendo l’uso di gesti e movimenti nei giochi che lo supportano. Anche l’ergonomia del è stata curata per garantire una presa comoda e una riduzione dell’affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco, mentre la batteria interna agli ioni di litio da 900 mAh offre fino a 30 ore di gioco con una singola carica.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

