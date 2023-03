Se siete appassionati di videogiochi di guida e siete alla ricerca di una periferica che vi permetta di approcciarvi alla guida in maniera migliore, sappiate che su Amazon è disponibile un’ottima opportunità per voi. Vi informiamo, infatti, che il prezzo del volante da corsa Thrustmaster T80 è rimasto lo stesso degli ultimi tre giorni, permettendovi di acquistarlo ancora oggi a soli 89,99€ invece di 129,99€.

Uno sconto del 31% su uno dei migliori volanti da gaming, adatto per chi vuole approcciarsi ai titoli racing in modo più coinvolgente, a prescindere che siano arcade o simulativi. Con una periferica come il Thrustmaster T80 sarà infatti molto più divertente scendere in pista e guidare i propri bolidi preferiti, con la possibilità di gestire acceleratore e freno in maniera molto più precisa, così come gli inserimenti in curva.

Fratello minore del Thrustmaster T150, il T80 ha tutto quello che serve per permettervi di abbandonare definitivamente il pad di gioco, almeno quando si tratta di giochi di corse. Pur essendo un volante entry level, vanta infatti una buona resistenza lineare, con un Force Feedback che consente alla corona di ritornare automaticamente al centro quando le condizioni di sterzata e l’appoggio del pneumatico virtuale sul terreno lo prevedono.

Ciò avviene tramite l’esclusivo sistema Bungee Cord di Thrustmaster che, tra le altre cose, permette al volante di ruotare fino a 240°. Come detto, con una periferica di questo tipo beneficerete di una precisione migliore anche in frenata e accelerazione, merito di una pedaliera con due pedali indipendenti, che risponderanno facilmente agli input con un solo cavo collegato al volante.

Quest’ultimo gode di una licenza ufficiale Ferrari, che gli consente di replicare il volante reale della Ferrari 488 GTB. Sarete contenti di sapere, infine, che questo modello è compatibile non solo con il PC e con la vecchia generazione di PlayStation, ma anche con la nuova PS5, escludendo quindi le console Microsoft.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Per concludere, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!