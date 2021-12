Splinter Cell: dopo l’annuncio ecco i primi dettagli sul gameplay del remake

Dopo anni di attese estenuanti e rumor costanti, finalmente Ubisoft ha annunciato il ritorno dell’amata saga stealth di Splinter Cell. L’annuncio è arrivato ieri sera, quando la compagnia francese ha svelato che è attualmente in sviluppo un remake del primissimo iconico capitolo. Attualmente sono pochissime le informazioni in nostro possesso, e non vediamo l’ora di poter vedere in azione il gioco, ma Ubisoft, in queste ore, ha svelato i primi dettagli sul gameplay che avrà questo remake.

A tornare a parlare del progetto è stato L’amministratore delegato di Ubisoft Toronto, Istvan Tajna, il quale ha pubblicato un nuovo post sul blog ufficiale dello studio per far luce sul progetto in arrivo. Stando a quanto ci viene detto da Tanja, il team di Ubisoft Toronto guiderà il progetto, un compito che gli sviluppatori di Watch Dogs: Legion e Far Cry 6 hanno deciso di intraprendere con orgoglio.

Per quanto riguarda il gameplay del remake di Splinter Cell, Ubisoft ha confermato che sarà ricostruito da zero utilizzando il motore Snowdrop dello studio, il quale è stato precedentemente utilizzato su The Division 2 e per i prossimi giochi su Star Wars e Avatar. Ubisoft ha anche confermato che il remake di Splinter Cell presenterà luci e ombre dinamiche che saranno incorporate nel design dei livelli del gioco, oltre a una narrativa lineare, allontanando i dubbi degli appassionati su un ennesimo capitolo sandbox in stile Ubisoft.

Infine, Ubisoft Toronto ha anche affermato che ci saranno alcune modifiche apportate al gioco, in particolare nelle animazioni di Sam Fisher. Il produttore tecnico Peter Handrinos ha affermato che l’esplorazione e l’innovazione saranno i pilastri alla base del remake di Splinter Cell, mentre il produttore Matt West ha aggiunto che questa produzione farà parte del piano dell’azienda per ridefinire i giochi d’azione/stealth di Ubisoft.