Splinter Cell E3 2019: Schreier svela la verità sul presunto gioco di Ubisoft

Splinter Cell arriverà all'E3 2019? Jason Schreier, sempre informatissimo sulle questioni videoludiche, ci svela la verità, o almeno una parte di essa.

L’E3 2019 è il momento dei grandi annunci e Ubisoft sembra averne molti in serbo. Non solo, come già sappiamo, avremo modo di scoprire cosa è precisamente Watch Dogs Legion (del quale, comunque, sappiamo già qualcosa) ma ci sarà spazio per altri titoli, come il rumoreggiato Orpheus, un gioco di ruolo che dovrebbe assomigliare a The Legend of Zelda: The Breath of the Wild. In mezzo a tutto questo, i fan sperano di vedere anche il ritorno di una IP molto amata: parliamo ovviamente di Splinter Cell.

Se anche voi siete tra questo appassionati, abbiamo una brutta notizia: secondo quanto riportato dal sempre informatissimo Jason Schreier, Splinter Cell non è attualmente in sviluppo presso Ubisoft. In questo momento la società francese non ha alcun piano per riportare sotto i riflettori la serie.

Schreier ha affermato: “Ho chiesto a molte persone se ne sapevano qualcosa poiché tutti vogliono sapere se un nuovo gioco di Splinter Cell è in arrivo. Tutti mi hanno detto che no, per quanto ne sanno, non c’è nulla in produzione.”

I rumor su un nuovo gioco di Splinter Cell, con tanto di annuncio all’E3 2019, sono stati molti e più volte ci siamo ritrovati a parlarne. Uno dei creative director di The Division 2 ha anche “inavvertitamente” annunciato di essere al lavoro su un nuovo capitolo, ma Ubisoft aveva smentito il tutto, affermando che lo sviluppatore stava solo scherzando. Ovviamente esiste la possibilità che le fonti di Schreier non siano a conoscenza del progetto ma che questo sia comunque in sviluppo.

In tal caso, comunque, è probabile che il gioco sia ancora in fase di pre-produzione e quindi non ci sia nulla da mostrare: l’E3 2019, quindi, non potrebbe essere il momento giusto di Splinter Cell. Queste però sono solo speculazioni: possiamo solo attendere e vedere con i nostri occhi la conferenza di Ubisoft (qui date e orari).