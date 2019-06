Splinter Cell: GameStop anticipa la presenza del gioco all’E3 2019?

Qualche tempo fa vi abbiamo riportato sul nostro sito una notizia che riguardava l’annuncio, per sbaglio, di un nuovo capitolo di Splinter Cell, dove il Creative Director di Ubisoft, Julian Gerighty, aveva postato sul suo profilo Twitter un messaggio legato al lavoro sul nuovo gioco e alla sua trepidante attesa nei confronti dell’E3 2019. Ovviamente Ubisoft ha smentito, affermando che si trattasse solamente di uno scherzo.

In questi giorni però, a far trapelare una nuova informazione sul presunto nuovo capitolo legato a Splinter Cell è il sito GameStop. Nei listini della famosa catena di negozi di vendita videogame infatti è spuntata una riproduzione del visore del personaggio. Il prodotto riporta una interessante descrizione: “E3 Collectible”, ovvero “Collezionabile E3”. Il gadget poteva essere preordinato al prezzo di 39.99 dollari, e la data di pubblicazione riportava il 1° novembre 2019.

GameStop had these Splinter Cell Sam Fischer goggles up for preorder as an E3 collectible yesterday but for some reason delisted them today pic.twitter.com/9sFXdIrWBB

— Wario64 (@Wario64) June 3, 2019