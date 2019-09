Splinter Cell: GameStop svela il nuovo capitolo della serie per errore?

Splinter Cell è pronto a tornare? Un nuovo leak di informazioni tramite GameStop fa pensare proprio questo. Ecco quanto è stato scoperto.

Le chiacchiere su un nuovo capitolo di Splinter Cell sono sempreverdi e vanno ormai avanti da anni, visto anche che è passato da molto tempo dall’ultimo gioco. Negli ultimi mesi si sono però fatte più insistenti anche per “colpa” di Luca Ward, storico doppiatore italiano di Sam Fisher, che ha più volte pubblicato riferimenti facilmente travisabili (pur non avendo lui alcuna informazione in merito, come ha confermato infine).

Ora, arriva un’altra indiscrezione tramite GameStop. La catena ha infatti messo in vendita un nuovo oggetto da collezione, una replica del visore del protagonista. Nulla di strano, potreste pensare, di certo non sufficiente a pensare che un nuovo capitolo di Splinter Cell sia in arrivo: avreste ragione, se non fosse che nella descrizione è possibile leggere “dopo nove giochi di successo della serie di Splinter Cell, con la decima release all’orizzonte…“.

La data di uscita dell’oggetto era il primo di novembre 2019 (attualmente la pagina è stata rimossa). Ubisoft, non molto tempo fa, ha affermato di star pensando a come utilizzare la serie, ma non ha dato conferme sufficienti per pensare all’arrivo di un nuovo capitolo a breve termine.

Diteci, voi cosa ne pensate? Credete possibile che Splinter Cell sia sul punto di tornare?