Splinter Cell: il nuovo capitolo verrà annunciato durante l’E3 2020?

In questi ultimi anni la tanto rinomata Ubisoft ha subito dei continui alti e bassi (specialmente qualitativi). Le tanto amate serie della compagnia francese non sembrano più convincere come una volta, lasciando i fan di vecchia data abbastanza amareggiati. Sicuramente uno svecchiamento generale o puntare su altre IP potrebbe aiutare la compagnia in maniera non indifferente. Quindi quale miglior manovra per risollevare Ubisoft se non quella di far tornare una saga amata e leggendaria come Splinter Cell?

In questi ultimi mesi il ritorno di Sam Fisher è stato altamente discusso e tra leak e rumor vari. Forse qualcosa bolle in pentola riguardante il prossimo capitolo di Splinter Cell visto che i vari rumor non sembrano avere fine. Dopo le continue “frecciatine” di Luca Ward ecco che su Reddit compare l’ennesimo curioso leak da parte di un insider. Secondo l’utente in questione il prossimo capitolo della saga verrà annunciato durante il prossimo E3 uscendo ufficialmente entro la fine del prossimo anno.

Altre curiosità interessanti rilasciate dall’insider riguarderebbe la natura “quasi” episodica del titolo ed il fatto che questo Splinter Cell sarà l’ultimo ad avere Sam Fisher come protagonista. Questo capitolo della saga inizialmente nacque nel 2015 con caratteristiche ben diverse da quelle attuali (più precisamente con una struttura della mappa open world). Tuttavia con l’andare avanti del progetto il team di sviluppo avrebbe deciso di “limare” qualche aspetto per rendere il gioco simile ai vecchi capitolo (ed ovviamente per non andare in contrasto con altre serie Ubisoft).

L’insider non menziona su quale sistemi il gioco vedrà la luce ma qualcosa ci fa pensare che questo Splinter Cell potrebbe essere un progetto cross-gen. Ovviamente nel momento nel quale vi stiamo riportando la notizia non sono arrivate conferme (o smentite) da parte della compagnia francese. Quindi vi invitiamo a prendere ogni singola parola di questa notizia con le dovute pinze. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia attraverso la sezione dei commenti del sito!