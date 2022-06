Il mondo delle criptovalute continua ad attirare truffatori. Dopo la valuta virtuale di Squid Game, ora è il turno di Fortnite. Già, perchè nel corso delle ultime ore è emerso il token del Battle Royale di casa Epic Games, ovviamente senza nessun tipo di partnership da parte del team di sviluppo e publisher. Una truffa, in breve, che sfrutta il nome e la popolarità del gioco per far arricchire i suoi creatori.

Il token sarebbe disponibile da dicembre 2021, ma ha avuto un incremento di popolarità solamente verso la fine del mese scorso tale da dover far intervenire Tim Sweeney, CEO di Epic Games. “Non c’è nessuna criptovalute di Fortnite. Gli account Twitter che la promuovono sono solo una truffa. I nostri avvocati sono già al lavoro”, le parole di Sweeney dichiarate nel corso delle ultime ore. “Vergogna ai mercati delle criptovalute che permettono questo genere di truffe”, ha aggiunto il CEO del team di sviluppo.

Secondo i creatori del token non ci sarebbe niente di illegale dietro, visto che si tratterebbe di un progetto lanciato dalla community dietro al gioco, che non possiede nessun tipo di proprietario o una struttura societaria a decidere del suo futuro. Sweeney però ha voluto mettere le cose in chiaro. “Non è così che funziona il copyright. Non potete usare il nome di Fortnite e le immagini senza permesso per prodotti che non sono collegati”, le parole del CEO in risposta a quelle dei creatori della criptovaluta.

Al momento il token di Fortnite non è acquistabile da nessuna parte, forse proprio a causa delle pressioni legali di Epic Games. Tutto ciò però dimostra, ancora una volta, come il mondo delle criptovalute sia praticamente fuori controllo e forse sia troppo facile lanciare dei progetti con il solo scopo di monetizzare il più possibile per poi sparire con il bottino. Come al solito il nostro consiglio è quello di rivolgersi solamente a realtà autorizzate, che dispongono di tutte le autorizzazioni per lanciare o commerciare prodotti legati al mondo delle criptovalute.