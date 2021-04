Spyro 4 | Il drago viola sta tornando

Negli ultimi anni Activision ha puntato davvero molto sul ritorno di due grandi mascotte del videogioco, quali sono Crash e Spyro. Dopo Crash Bandicoot N’Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy e Crash Team Racing Nitro-Fueled ha voluto poi realizzare e pubblicare un titolo completamente nuovo, qual è stato Crash 4 e On The Run! per dispositivi mobile. Questa grande attenzione verso i platform storici, e la presenza di molte posizioni aperte in alcuni team di Activision, ha dato voce a un recente rumor che vuole Spyro 4 in sviluppo presso una nota software house.

Secondo quanto affermato dal canale YouTube Canadian Guy Eh, infatti, Spyro 4 esiste e sarebbe in lavorazione da Vicarious Visions da molto tempo ormai. Tuttavia, viene anche riferito che fino a pochi mesi fa Activision avrebbe deciso di spostare il team di sviluppo da Spyro 4 a Diablo 4, affidando invece la produzione ad un’altra software house. Canadian Guy Eh ritiene che ci sia proprio la storica Beenox dietro la realizzazione di Spyro 4.

Le motivazioni dietro questa affermazione sono molte proposte lavorative aperte negli ultimi mesi, giustificando il passaggio dello sviluppo nelle mani di Beenox. Spyro 4 presenterà un comparto grafico e di gameplay molto simile a quello della Reignited Trilogy, con diversi livelli di difficoltà e il ritorno di vecchi personaggi. Oltre questo, sembrerebbe che possiamo aspettarci la possibilità di potenziare gli attacchi e i movimenti di Spyro con elementi da RPG e delle quest secondarie.

Sempre secondo il canale YouTube, possiamo aspettarci un annuncio verso la fine del 2021, con un rilascio nella seconda metà del 2022. Sono tutte affermazioni credibili, dato che sarebbe davvero difficile credere che un capitolo inedito del draghetto viola non sia in sviluppo. Dopo il trattamento riservato nei confronti di Crash è molto probabile che Activision sia davvero al lavoro su questo nuovo titolo da anni. Tuttavia, ci teniamo a specificare che queste informazioni non sono confermate ufficialmente e di conseguenza vanno prese con le pinze.