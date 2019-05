Spyro: Reignited Trilogy in arrivo su PC, secondo un rumor

Spyro: Reignited Trilogy in arrivo con un sua versione per PC? Secondo un recente rumor si; maggiori informazioni nella relativa notizia

Sappiamo tutti che Spyro, il simpatico drago viola che ci ha regalato tante emozioni in tenera età sulla prima console PlayStation, di recente è approdato direttamente nelle console di ultima generazione con la trilogia raccolta in Spyro: Reignited Trilogy. Una sua versione verso le altre piattaforme era attesa già da parecchio tempo, e grazie al remake dell’intera saga è riuscita ad approdare anche sulla piattaforma di Microsoft. Ma all’appello mancava una versione per PC, che molti aspettavano con trepidazione.

In queste ultime ore è arrivata la notizia che Spyro: Reignited Trilogy potrebbe ben presto arrivare sul mercato con una sua versione per PC. Stando a quanto emerso di recente, il gioco sembra essere destinato a essere un titolo esclusivamente digitale per la piattaforma di gioco Windows, e attualmente non sappiamo se la notizia possa essere veritiera o no, dato che Activision non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale; motivo per cui vi consigliamo di prendere la notizia con le pinze.

Spyro Reignited Trilogy coming to PC with help from Iron Galaxy, who also worked on Crash Trilogy for PC pic.twitter.com/Ny0Jp5ywWz — Wario64 (@Wario64) May 28, 2019

A occuparsi della presunta conversione di Spyro: Reignited Trilogy pare esserci lo studio di sviluppo con sede a Chicago Iron Galaxy Studios. Se il rumor risulta essere quindi confermato, la notizia potrebbe essere molto positiva per coloro che hanno voglia di giocare col simpatico drago viola su PC. Vi ricordiamo che Iron Galaxy Studios si era già occupato in passato di una conversione simile: parliamo della versione di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy convertita per PC. Stando alle voci di corridoio la versione per PC di Spyro: Reignited Trilogy è quasi una certezza, anche se dall’arrivo del remake il famoso publisher americano non ha mai proferito alcuna parola.

Vi ricordiamo che Activision non sarà presente all’E3 di quest’anno, ma sarà comunque presente alla fiera losangelina. Se non volete perdervi nulla per quanto riguarda l’Electronic Entertainment Expo, vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata che trovate comodamente qui.

