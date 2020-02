Squadron 42: i personaggi sono visivamente incredibili, ecco un confronto con gli attori

Quando si va a parlare di progetti travagliati (o bloccati nel development hell) Star Citizen sicuramente spunta in evidenza. Sono anni che ormai i ragazzi di Cloud Imperium Games stanno cercando di concretizzare questo progetto. Tuttavia questo non ha fermato il team nel trovarsi impegnato in un secondo progetto dedicato all’universo di Star Citizen. Squadron 42 sarà un titolo single player focalizzato sulla storia che andrà ad approfondire l’universo di Star Citizen.

Ovviamente le informazioni a riguardo questo nuovo Squadron 42 risultano a dir poco risicate. Tuttavia già le prime immagini del gioco promettono un titolo decisamente d’impatto (da un punto di vista grafico). Il trailer rilasciato recentemente riesce certamente a stupire e va a confrontare la controparte in-game degli attori, con la controparte reale. Il Lumberyard Engine riesce a ricreare quasi alla perfezione le sembianze dei vari attori, mettendo in difficoltà il confronto tra reale e virtuale.

Questo ci dimostra che l’engine utilizzato potrebbe dare vita a un’opera mastodontica dal punto di vista tecnico. Va anche menzionato che dietro il cast di Squadron 42 si celano nomi di rilievo come, Henry Cavil (The Witcher), Mark Hamill (Star Wars), Gary Oldman (Harry Potter), Gillian Anderson (X-Files) e John Rhys-Davies (Indiana Jones). Stando a ulteriori notizie da parte dei Cloud Imperium Games, in futuro altri noti attori si uniranno al già ricco cast.

Ancora non è stata svelata alcuna possibile data di lancio per Star Citizen e ne tanto meno per questo nuovo Squadron 42. Stando alle parole degli sviluppatori, il gioco vedrà un periodo di beta durante il quarto trimestre di questo 2020. Ovviamente è ancora presto per sperare di vedere Squadron 42 finito. Probabilmente il titolo vedrà la luce attraverso la prossima generazione videoludica. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!