Square Enix potrebbe creare il proprio servizio in abbonamento, ma prima dovrà ritrovare i suoi giochi

Square Enix vorrebbe creare il proprio servizio in abbonamento in futuro, ma prima di tutto deve ritrovare i suoi giochi: non sa più dove sono!

L’industria videoludica è ormai sempre di più concentrata sui servizi in abbonamento, apprezzati dal pubblico ed estremamente remunerativi per le grandi compagnie. Recentemente, anche Ubisoft ha annunciato il proprio servizio, Uplay+, mentre Microsoft ha iniziato a introdurre l’Xbox Game Pass su PC, con una beta. Di certo, molte altre compagnia seguiranno l’esempio e, in futuro, Square Enix potrebbe essere una di queste.

Il presidente di Square Enix, Yosude Matsuda, ha parlato ai microfoni di GamesIndustry e ha espresso un interesse verso un modello economico di questo tipo. Ecco le sue parole esatte: “Abbiamo già fornito giochi per il Game Pass di Microsoft. Alla fine, però, la direzione che vorremmo seguire è di avere un canale tutto nostro.” Ha poi ammesso che “richiederebbe una preparazione e un investimento significativo” per fare in modo che il tutto funzioni. “Dobbiamo anche capire se possa funzionare includendo solo i titoli del nostro catalogo personale.”

Il publisher, in ogni caso, per ora sta puntando a proporre l’intero proprio catalogo in formato digitale. Anche in questo caso, però, c’è un problema: “Mi dispiace ammettere che, in alcuni casi, non sappiamo dove si trovi il codice. È veramente difficile trovarli alle volte, perché un tempo dovevi solo crearli e metterli in commercio sul momento. Non pensavi a come avresti fatto a venderli nel futuro. Alcuni clienti chiedono: ‘Perché non avete ancora rilasciato quel gioco?’, e la verità è che non sappiamo dove sia finito.”

Potrebbe sembrare strano, visto che parliamo di un grande publisher, ma consideriamo che dagli anni ottanta sono passati più di tre decadi e, come è stato detto, il modello commerciale all’epoca era completamente diverso. Purtroppo non sappiamo quali giochi sono andati perduti (o anche solo temporaneamente dispersi, speriamo).