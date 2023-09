Il misterioso, quanto affidabile, insider noto come “I am a Hero Too,” che aveva rivelato anticipatamente Persona 3 Reload, si è spostato in pianta stabile su Reddit e, nelle ultime ore, ha rilasciato una tripletta di “soffiate”, tutte collegate in qualche modo a Square Enix, che hanno lasciato tutti senza parole.

Dopo avervi parlato delle indiscrezioni in merito alla tanto vociferata Nintendo Switch 2, I am a Hero Too si è prodigato nel rivelare una serie di informazioni riguardo ai presunti progetti in cantiere presso Square Enix. Tali voci, tuttavia, vanno prese con la dovuta cautela, poiché provengono da una fonte non verificabile e potrebbero risultare poco attendibili o, come succede il più delle volte, semplicemente rimanere nella sfera dei “progetti mai realizzati”.

Tra le notizie più interessanti, spicca il vociferato remake di Final Fantasy IX, il quale Square Enix avrebbe inizialmente pianificato di lanciare nell’estate del 2024 ma che, tuttavia, pare necessiti ancora di alcune rifiniture, il che potrebbe comportare un ritardo nel periodo di lancio inizialmente programmato dall’azienda.

Successivamente, pare che un piccolo team di sviluppo di Square Enix, avrebbe iniziato a lavorare su un remake di Final Fantasy X, insieme al tanto chiacchierato sequel, mai rilasciato, Final Fantasy X-3. Questo sequel, in particolare, era già stato nominato da Tetsuya Nomura nel 2021, quando si lasciò scappare che una bozza del gioco era nelle fasi embrionali di ideazione. Resterebbe da vedere che tipo di remake abbia in mente Square Enix per la decima fantasia finale.

Infine, la notizia più rilevante è un possibile spoiler sulla trama di Final Fantasy VII Rebirth. Chiunque desideri non ricevere anticipazioni in merito dovrebbe evitare di proseguire nella lettura, poiché sembrerebbe che le vicende di Final Fantasy VII Rebirth termineranno con un cambio di protagonista, sebbene l’identità di questo nuovo personaggio rimanga tutt’ora un mistero.

Questo potrebbe rappresentare due cose: una significativa deviazione dalla trama del classico Final Fantasy VII del 1997 o, molto semplicemente, che Rebirth terminerà nell’esatto momento in cui il gioco originale vedeva Cloud lasciare il gruppo per qualche tempo.

Per chi, infine, volesse sapere come mai le dichiarazioni di I Am Hero Too siano così tanto considerate, la risposta è molto semplice. Si tratta del leaker che anticipò, con estrema precisione, l’annuncio di Persona 3 Reload. Rimane indubbio, però, che queste ultime rivelazioni rappresentino una scommessa molto più audace e capace di mettere a rischio la sua credibilità come “gola profonda.”