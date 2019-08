Square Enix ha cancellato diversi eventi in seguito alle minacce ricevute

Square Enix non ha assolutamente preso alla leggera le minacce ricevute recentemente e ha cancellato diversi eventi precedentemente organizzati.

Come probabilmente ricorderete nei scorsi giorni Square Enix è stata duramente minacciata da un uomo di quarant’anni che minacciava, tramite e-mail, di ripetere quanto accaduto alla Kyoto Animation con il publisher giapponese. Per chi non ne fosse a conoscenza il celebre studio d’animazione giapponese è stato oggetto nei scorsi mesi di un terribile incendio doloso, costato la vita a ben 35 persone, senza contare gli innumerevoli feriti.

Una minaccia di tali proporzioni non ha ovviamente lasciato indifferente Square Enix, che ha denunciato l’accaduto facendo arrestare il responsabile, tale Kenichi Hiratsuka. A quanto pare tale vicenda sta però lasciando ulteriori strascichi all’interno dell’organizzazione del publisher nipponico.

Square Enix ha infatti recentemente deciso di annullare una serie di tornei dedicati a Starwing Paradox precedentemente previsti nelle prossime settimane in alcune città del Giappone come Tokyo, Yokohama, Nagoya e Fukuoka. Starwing Paradox, a onor di cronaca,è un titolo arcade da sala giochi che vede delle squadre di giocatori combattere tra di loro in delle grosse arene al comando di possenti mech.

Nonostante l’arresto del diretto responsabile delle minacce il publisher ha quindi comunque deciso di procedere a piccoli passi ed evitare, almeno per il momento, eventi potenzialmente pericolosi. Si è quindi deciso attualmente di non riunire un pubblico numeroso, che potrebbe rivelarsi il potenziale bersaglio di qualche fanatico.

Che ne pensate di questa notizia, condividete la scelta del celebre publisher di cancellare tutti questi eventi seppur in seguite a delle spregevoli minacce? Secondo voi come si potrebbe arginare questo brutto problema? Raccontateci i vostri suggerimenti a riguardo direttamente nei commenti di questa notizia.