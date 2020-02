Square Enix: i prossimi giochi usciranno sia sulle console attuali che sulla next gen

C’è ancora tanto da scoprire sulle console di prossima generazione, e siamo sicuri che da qui ai prossimi mesi tutto ciò che per il momento ci sembra offuscato avrà una chiarezza maggiore. Molti appassionati si aspettano di vedere molte uscite cross generazionali, soprattutto nei primi anni di vita di PlayStation 5 e Xbox Series X. Qualche esempio lo possiamo già trovare in Outriders, uno dei prossimi giochi pubblicati da Square Enix. Ma il titolo di People Can Fly non sarà l’unico ad uscire a cavallo tra due generazioni a quanto pare.

In una recente sessione di domande e risposte con i propri investitori, il presidente di Square Enix Yosuke Matsuda, ha confermato che per il prossimo futuro tutti i giochi che verranno pubblicati dalla compagnia giapponese usciranno sia per le console attuali che su quelle di prossima generazione. Mentre per quanto riguarda i titoli in arrivo esclusivamente sulla next gen, arriveranno più avanti nel tempo.

“Le console di prossima generazione saranno retrocompatibili, quindi al momento prevediamo di rendere disponibili i nostri nuovi titoli sia per le console attuali che per quelle di prossima generazione” ha tenuto a dichiarare Matsuda. “Ci vorrà quindi un pò più di tempo prima di rilasciare i nostri titoli esclusivamente sulle console di prossima generazione.”

Outiders, che uscirà entro la fine dell’anno, è già stato confermato come un gioco cross-gen, insieme a molti altri giochi già annunciati in fase di sviluppo dalla stessa Square Enix, come la seconda parte di Final Fantasy 7 Remake, Dragon Quest 12 e il prossimo titolo della serie Kingdom Hearts. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Square Enix riguardo le prossime uscite cross generazionali?