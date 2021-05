Square Enix: guadagni record! In futuro più AAA, sequel e nuove IP

In questo periodo dell’anno le compagnie videoludiche tirano le somme su quello che è stato il proprio bilancio durante l’ultimo anno fiscale. Dopo EA e Ubisoft, anche Square Enix di recente ha svelato in una conferenza tutti i dati sul recente passato dell’azienda. Come se non bastasse, sono emerse anche alcune dichiarazioni che fanno luce su quello che sarà il futuro della compagnia giapponese, la quale sembra intenzionata a proporre molti giochi di vario genere agli appassionati.

Innanzitutto, durante l’ultima conferenza interna di Square Enix si è parlato dei ricavi ottenuti dall’azienda. Parliamo di guadagni da record, una crescita che ha permesso alla compagnia nipponica di abbattere diversi record. La divisione videoludica ha totalizzato delle vendite superiori del 39,9% rispetto allo scorso anno, mentre per quanto riguarda i ricavi, sono saliti di oltre il 40%, sempre in confronto all’anno precedente.

Ma non si è parlato solo di numeri e percentuali, la cosa che interesserà di più agli appassionati riguarda, infatti, quelle che saranno le prossime produzioni in uscita targate Square Enix. In tal caso ci sarebbero grandi soprese, dato che la compagnia nipponica ha affermato di voler effettuare un grande sforzo da qui al prossimo futuro. Tale impegno si tramuterà non solo in più giochi AAA in uscita in un singolo anno, ma anche nello sviluppo di diversi sequel e nuove IP.

C’è da dire che i piani di Square Enix per le prossime uscite sono già ben in vista, basti pensare ai già annunciati Final Fantasy XVI e alla nuova IP Forspoken. L’aria di novità in arrivo da parte di Square Enix sembra già più che palpabile, e non vediamo l’ora di vedere quali altri progetti sono in cantiere all’interno della compagnia giapponese.