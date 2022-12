Esattamente un anno fa, il mondo perdeva la testa per gli NFT, ovvero i token non fungibili. Il colpo di fulmine però durò poco meno di un mese, con un crollo decisamente importante delle transazioni sui marketplace più famosi. Se per le persone meno convinte del fenomeno hanno però mollato il colpo, non lo hanno fatto diverse aziende, che continuano a vedere negli NFT un futuro vero e proprio. Ne è convinta anche Square Enix, che nelle ultime ore ha siglato un deal ricchissimo con uno sviluppatore mobile.

Come riportato online, Square Enix ha stretto una partnership con Gumi, che in passato ha lavorato e distribuito giochi basati sui token non fungibili. La partnership prevede un investimento da parte degli autori di Final Fantasy di ben 7 miliardi di Yen per lo sviluppo di “giochi mobile di alta qualità e giochi basati sulla blockchain”, come riportato dal comunicato stampa.

Gumi e Square Enix hanno già lavorato insieme in passato. Le due realtà hanno infatti collaborato per la produzione di due giochi della serie Final Fantasy Brave Exvius. Quali saranno però i prossimi giochi basati sulla blockchain non lo possiamo sapere, ma non è escluso che Gumi non possa attingere dal vasto catalogo di IP del publisher e sviluppatore nipponico.

Pur guardando a un futuro (ancora incerto, in realtà), Square Enix non ha ovviamente dimenticato le sue radici. Nel corso del 2023, infatti, il publisher e sviluppatore pubblicherà Final Fantasy 16, ultimo capitolo della sua storica serie. Il gioco è previsto per giugno dell’anno prossimo, in esclusiva su PS5, ma successivamente approderà anche su PC. Nessun indizio, però, sulla versione Xbox, che non è detto possa vedere la luce. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.