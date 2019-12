Square Enix: il nuovo titolo tripla A di Luminous Productions non uscirà presto

Solo pochi anni fa Square Enix ha annunciato l’apertura di Luminous Productions, una nuova software house interna che si concentrerà sullo sviluppo di produzioni tripla A. Il team, in passato, era diretto da Hajime Tabata, il director di Final Fantasy XV ma quando Tabata ha lasciato Square Enix a novembre 2018, Luminous Productions ha ottenuto un nuovo leader, Takeshi Aramaki, che si è presentato annunciando che lo studio stava già lavorando su un nuovo titolo.

In una recente intervista pubblicata da Famitsu, Saya Nakahara, Project Manager di Luminous Productions, e Yuuki Matsuzawa, Lead Concept Artist, hanno parlato un pò di com’è lavorare all’interno del nuovo studio Square Enix.

Matsuzawa ha tenuto a dichiarare che “Non c’è molto che possiamo dirti per ora. Abbiamo deciso alcuni elementi del gioco, mentre altri sono ancora in esame. Le persone come me che sono in cima al processo di sviluppo sono molto impegnate in queste fasi di sviluppo. È un IP nuova di zecca, quindi alcune cose sono diverse rispetto a ciò che abbiamo fatto in passato. Questo significa che abbiamo tra le mani un progetto su cui è difficile lavorare, e richiede ancora molto tempo”.

Al momento non abbiamo ancora nessun’altra informazione sul nuovo gioco di Luminous Productions, a parte che ci sarà da aspettare ancora parecchio prima di metterci le mani sopra. Che cosa vi aspettate dal primo progetto tripla A del nuovo studio di Square Enix?