Square Enix venderà la sua divisione occidentale a Ubisoft?

Il 2020 è stato sicuramente un’anno molto nefasto per l’industria videoludica. Anche i più grossi dei colossi spesso e volentieri si sono ritrovati di fronte a situazioni a dir poco disastrose da un punto di vista finanziario. La nota Square Enix però sembra non riuscire proprio a scolarsi di dosso questa serie di sfortune. Già dal 2019 la compagnia non sta più trovando il giusto equilibrio quando si va a parlare di certi prodotti. Purtroppo per ogni passo di successo (come Final Fantasy 7 Remake) ne sussegue un’altro a dir poco disastroso. Il più recente di questi fatti negativi però sembra aver spinto l’azienda nipponica a prendere delle misure drastiche.

Come vi abbiamo già fatto presente qualche settimana fa, l’ultima I.P. Square Enix ha avuto dei riscontri decisamente negativi. Marvel’s Avengers infatti è stato un flop decisamente distruttivo per la compagnia in quanto il titolo in questione ha portato una perdita superiore ai 60 milioni di dollari (ve ne abbiamo parlato in questa notizia). Di fronte ad una situazione così drastica, sembra che la casa nipponica abbia deciso di “tagliare i rami secchi” della propria azienda.

Rumor: Square Enix might sell off its western division to Ubisoft after the latest disappointment from Marvel's Avengers. pic.twitter.com/uhZU37dfvp — Gaming Leaks & Rumors (@GameLeaksRumors) November 20, 2020

Stando infatti alle dichiarazioni rilasciate da un insider su 4Chan, Square Enix sarebbe in trattative per vendere la propria divisione occidentale. La principale interessata a questa acquisizione sarebbe niente di meno che Ubisoft. Se l’acquisto dovesse andare in porto, la casa francese aggiungerebbe al proprio portafoglio una serie di titoli come Just Cause, Tomb Raider e Deus Ex.

Ovviamente non sappiamo con esattezza se le dichiarazioni dell’insider in questione sono veritiere. Proprio per questo motivo vi invitiamo a prendere ogni singola dichiarazione con le dovute pinze. Sicuramente la situazione in casa Square Enix non è delle migliori ed una mossa simile non sarebbe di certo da escludere. Tuttavia dobbiamo pazientare ed aspettare relativi chiarimenti dalle parte protagoniste in questa ipotetica vicenda.