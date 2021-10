Squid Game ha dato una scossa a Fall Guys! Mini-giochi ancora più folli in arrivo

Il momento di popolarità che sta vivendo la serie TV Squid Game avrebbe dato un bel colpo di reni a Fall Guys, battle royale coloratissimo sviluppato da Mediatonic e pubblicato da Devolver Digital dove tanti giocatori si sfidano finché non ne rimane solo uno in piedi.

Solo ieri vi abbiamo parlato dell’ennesimo battle royale in arrivo a causa di Squid Game, ormai vero e proprio fenomeno di internet. Adesso, a beneficiare della popolarità della serie sudcoreana, è proprio uno dei giochi sul trono dei battle royale: Fall Guys. L’indiscrezione è arrivata proprio dalla bocca di uno sviluppatore di Mediatonic, durante un’intervista con Techradar UK. Joe Walsh, lead game designer di Fall Guys, ha parlato proprio delle difficoltà che il team di sviluppatori ha dovuto affrontare nel creare il concept di gioco e nel veicolare le varie idee al suo interno.

Durante il processo di creazione ci son stati alcuni tagli ovviamente, e pare che una di queste feature tolte dal gioco in realtà sia apparsa in Squid Game, il survival drama sud coreano che sta spopolando su Netflix: “[Squid Game] si apre con Red Light Green Light, che è qualcosa che avevamo provato [a inserire in gioco], ma che non avevamo mai davvero trasformato in prototipo perché non riuscivamo a farlo funzionare. […] Immagino pensavamo tipo ‘non faremo mai Red Light Green Light, non ha senso’. Ma adesso, vedendo quanto è popolare Squid Game, mi piacerebbe fare un altro tentativo con qualcosa del genere e vedere se possiamo farlo funzionare in Fall Guys“.

Nonostante le differenze sostanziali per quel che riguarda il tono generale dei due prodotti, Squid Game e Fall Guys si somigliano molto: entrambe le idee si basano su aspetti eliminatori e level design colorati. Molti livelli di Squid Game potrebbero passare tranquillamente nei mini-giochi di Fall Guys e vice-versa, con qualche piccola modifica. Che il recupero di feature scartate siano solo l’inizio di un prosperoso copia-incolla tra i due prodotti?