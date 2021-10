Squid Game su Fortnite? Esiste già, ecco i codici

Squid Game ha fatto il suo debutto meno di un mese fa, ed in questo piccolo periodo di tempo ha già ottenuto una fama incredibile. La serie coreana è ormai sulla bocca di tutti, ed è difficile trovare qualcuno che non l’abbia sentita nominare almeno una volta. Il successo dell’opera si è propagato così tanto che in poco tempo è arrivata anche sull’universo del gaming, arrivando su giochi di grosso rilievo come Roblox.

Ovviamente la serie non poteva non arrivare anche su Fortnite, gioco dove l’utenza passa molto tempo a costruire mappe che hanno dell’incredibile. Anche Squid Game ha finalmente fatto il suo arrivo, e questo è disponibile su un grosso numero di mappe differenti. In particolare, però, Game Rant ha fatto trapelare i codici di alcune delle mappe più dettagliate e ben fatte, altamente consigliate se si sta cercando di vivere al massimo l’esperienza del gioco mortale all’interno di Fortnite. I codici sono quelli che seguono:

Squid Game — 0652-7985-6622

Questa mappa introduce tre minigiochi diversi, tutti accessibili all’interno della stanza principale: Red light, green light, Tug of war e Glass stepping. Questi rispecchiano perfettamente i minigiochi come sono stati eseguiti all’interno della serie.

Red and Green Light — 3847-7224-8449

La mappa si concentra sul gioco Red light, green light ed aggiunge qualche dettaglio in più, inclusa la possibilità di respawn in caso di morte per una seconda possibilità.

The Lab Games — 9684-5332-0845

Con un totale di 16 giocatori, la mappa prevede uno scontro concentrato su quattro minigiochi diversi con una singola vita per ciascun partecipante, e l’ultimo a sopravvivere vince.

Insomma, in queste mappe non manca di certo un’esperienza completa per poter rivivere Squid Game senza ripercussioni nel mondo reale. Queste sono state create rispettivamente dagli utenti overpowered 2019, chinonoob-gaming e Lundle, e se siete fan della serie TV coreana dovete assolutamente provare questi codici all’interno di Fortnite.