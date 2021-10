Squid Game: uno dei giochi più famosi prende vita in Unreal Engine

Ormai il fenomeno Squid Game ha inglobato quasi tutti, e anche il mondo dei videogiochi si è subito attivato per creare una serie di tributi alla serie TV del momento. Oltre alle creazioni in Fortnite, un appassionato ha ricreato uno dei giochi più noti della serie in Unreal Engine.

Il nuovo tributo arriva direttamente da Reddit, dove l’utente conosciuto come ‘u/saas’ ha pubblicato sul social un video relativo alla sua ultima creazione, ovvero una riproduzione interattiva del gioco Red Light, Green Light in Unreal Engine.

Il tutto è stato reso molto fedele alla controparte che abbiamo potuto vedere nella serie Netflix, ma il tutto traslato in prima persona, con il giocatore che prende le parti di uno dei partecipanti del folle e malato gioco.

Questo è solo uno dei tanti tributi alla serie TV del momento, che ha un concept davvero molto vicino ai videogiochi, tanto che una delle idee scartate per Fall Guys, a quanto pare, si avvicina molto ad uno dei giochi visti in Squid Game.