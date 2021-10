SSD economici per PS5 | I migliori del 2021

L’avvento delle nuove generazioni di console, ossia di PS5 e Xbox Series S e X, ha portato numerosi cambiamenti e diverse rivoluzioni, come tempi di caricamento ridotti, impianti grafici più performanti e tutta una serie di upgrade che hanno migliorato complessivamente la qualità dei giochi. Delle novità importanti, che hanno reso i videogiochi ancor più accattivanti e godibili, ma spesso e volentieri anche più esigenti sul piano dello spazio di archiviazione necessario. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo quelli che sono i migliori SSD economici per PS5 sul mercato, sia esterni che interni, in modo tale da poter mantenere in locale in totale comodità e al minor prezzo possibile numerosi giochi sulla nuova ammiraglia di casa Sony.

Prima di gettarci tra i migliori SSD economici per PS5 vi siete però già dotati di una buona TV da gaming e di una sedia da gaming di qualità? Perché ok avere tanti giochi in locale, ma bisogna anche goderseli al massimo.

SSD economici per PS5

Western Digital Black SN850 – SSD interno

Come prima proposta di questa lista abbiamo deciso di parlarvi del Western Digital Black SN850, un prodotto non esattamente troppo economico ma dotato di una qualità non indifferente e di prestazioni sopra la media. A rendere il tutto più interessante è poi la presenza di un dissipatore incluso, che vi eviterà di doverlo comprare a parte, una velocità di lettura pari a 7.000 MB/s e la tecnologia Next-gen PCIe Gen4, pensata appositamente per migliorare le prestazioni in gaming. Insomma, se volete il massimo per la vostra PS5 ma non volete spendere troppo, il Western Digital Black SN850 è la scelta che fa per voi.

» Clicca qui per acquistare Western Digital Black SN850 SSD da 500 GB

Samsung 980 PRO – SSD interno

Volete per forza un SSD interno per PS5 ma volete spendere il meno possibile? A rispondere al vostro appello è in tal caso l’affidabilissimo Samsung 980 PRO, la scelta migliore e più economica per chiunque sia alla ricerca di un SSD M.2 interno per PS5. Un prodotto altamente performante e con una velocità pari a 7.000 MB/s, venduto a un prezzo decisamente più concorrenziale rispetto ai vari concorrenti e che ha come unico deficit l’assenza di un dissipatore incluso. Una piccola mancanza che può facilmente essere risolta acquistandolo a parte. Se siete alla ricerca del miglior SSD economico per PS5 e lo volete interno, il Samsung 980 PRO è quindi quello che fa per voi.

» Clicca qui per acquistare Samsung 980 PRO SSD da 250 GB

» Clicca qui per acquistare Samsung 980 PRO SSD da 500 GB

» Clicca qui per acquistare Samsung 980 PRO SSD da 1 TB



Western Digital My Passport Go – SSD esterno

Passando ora a quelli che sono i migliori SSD economici per PS5 esterni, la prima scelta non può che prendere il nome di Western Digital My Passport Go, un prodotto tanto performante quanto comodo e bello da vedere. Disponibile ovviamente in diversi tagli e con una velocità di 400 MB/s, il Western Digital My Passport Go è pensato poi appositamente per tutti coloro che amano o devono spostarsi frequentemente, visto che è stato progettato senza parti mobili per renderlo più sicuro e meno prono a subire danni. Comodo, bello, prestante e, soprattutto, economico: che volere di più?

» Clicca qui per acquistare WD Digital My Passport Go da 500GB

» Clicca qui per acquistare WD Digital My Passport Go da 1TB

» Clicca qui per acquistare WD Digital My Passport Go da 2TB



Crucial X6 – SSD esterno

Un’ultima validissima proposta per chi cerca uno tra i migliori SSD economici per PS5 esterni è sicuramente ritrovabile nel Crucial X6, un prodotto tanto compatto quanto di valore. Il Crucial X6 si contraddistingue infatti per una velocità di lettura pari a 540 MB/s, un valore decisamente elevato per un SSD esterno economico, e per delle dimensioni oltremodo ridotte. Il Crucial X6 è quindi senza ombra di dubbio alcuno uno dei migliori SSD economici per PS5.

» Clicca qui per acquistare Crucial X6 da 500GB

» Clicca qui per acquistare Crucial X6 da 1TB

» Clicca qui per acquistare Crucial X6 da 2TB



Come scegliere i migliori SSD economici per PS5

Scegliere il miglior SSD economico per PS5 non è certo un’impresa facile e sono infatti molti gli aspetti da tenere in considerazione. Non disperatevi però troppo: grazie a dei semplici ma efficaci consigli riuscirete infatti in men che non si dica ad espandere lo spazio di archiviazione di PS5 senza spendere troppi soldi.

Interno o esterno?

Il primo aspetto da tenere in considerazione quando bisogna districarsi tra i migliori SSD economici per PS5 è sicuramente quello relativo alla natura dell’SSD stesso. Propendere per una versione interna vi richiederà ad esempio qualche minuto in più per l’installazione ma “scomparirà” all’interno della vostra amata PS5, mentre una soluzione esterna propende per un’ottica maggiormente plug&play, ingombrando però dello spazio ulteriore sulla vostra scrivania.

Da non dimenticare è infine come gli SSD esterni possano essere usati solo come dispositivi di archiviazione. Con uno di essi per far girare i giochi dovrete quindi necessariamente trasferirli sulla memoria interna della console, mentre gli interni diventano del tutto identici alla memoria preinstallata di PS5 e sono in grado di farvi risparmiare tempo.

Requisiti e dimensioni per gli SSD interni

Nel caso decidiate di proseguire con una soluzione interna sarà necessario, prima di imbarcarsi nell’acquisto, verificare che l’SSD M.2 prescelto rispetti i requisiti tecnici rilasciati da Sony, che potete trovare comodamente di seguito:

Interfaccia : SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4

: SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4 Memoria di archiviazione : 250 GB – 4 TB

: 250 GB – 4 TB Dimensioni supportate : 2230, 2242, 2260, 2280, 22110

: 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Dimensioni comprensive di meccanismo di dissipazione del calore : Larghezza fino a 25 mm

: Larghezza fino a 25 mm Lunghezza : 30/40/60/80/110 mm

: 30/40/60/80/110 mm Profondità : fino a 11,25 mm (fino a 8,0 mm da sopra la scheda, fino a 2,45 mm da sotto la scheda)

: fino a 11,25 mm (fino a 8,0 mm da sopra la scheda, fino a 2,45 mm da sotto la scheda) Velocità di lettura sequenziale : 5,500 MB/s o superiore consigliati

: 5,500 MB/s o superiore consigliati Tipo di presa Presa: 3 (Key M)

Una volta scelto il vostro SSD interno per PS5, dovrete seguire un semplice procedimento di installazione (qui la nostra guida e video-guida completa), che richiede solo un minimo di abilità tecnica e un cacciavite. Attenzione poi, come precedentemente citato, all’eventuale assenza di dissipatore sul SSD prescelto: in tal caso sarà infatti necessario acquistarlo a parte, assicurandosi sia compatibile con le dimensioni di PS5.

Velocità di lettura

L’ultimo aspetto su cui porre un occhio di riguardo quando ci si ritrova a scegliere il proprio miglior SSD economico per PS5 è quello relativo alla velocità di lettura. Tale caratteristica si traduce generalmente in tempi di caricamento minori e, pertanto, è consigliato far propendere la propria scelta verso un prodotto con tale indicatore il più alto possibile.