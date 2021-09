SSD esterni per PS5 | I migliori del 2021

Uno dei punti di forza di PlayStation 5 è indubbiamente il nuovo SSD, che permette alla console di nuova generazione Sony di fare un passo avanti nell’aspetto tecnico. Grazie ad esso, infatti, i giochi vengono caricati in modo nettamente più veloce e tempestivo che in passato, e i giocatori possono giovare dalle esperienze next-gen un notevole passo in avanti rispetto al passato.

Oltre all’SSD interno, però, PlayStation 5 mette a disposizione degli appassionati la possibilità di espandere la memoria con l’utilizzo di SSD esterni (trovate anche la guida sui migliori hard disk per Xbox). La scelta è abbastanza vasta, per questo in questa nostra guida all’acquisto abbiamo deciso di proporvi una serie di SSD esterni per PS5 che possono proporvi quel che vi serve in termine di spazio, budget e caratteristiche dei vari modelli. Se preferite però, Sony ha reso disponibile la possibilità di aggiungere un SSD interno alla vostra PS5, qui la guida al montaggio e ai migliori SSD interni da acquistare.

Migliori SSD esterni PlayStation 5

Sandisk Extreme SSD

Partiamo da una delle scelte migliori possibili, sia per la sua qualità generale che per il prezzo, che non è troppo eccessivo. Parliamo del Sandisk Extreme SSD disponibile con capacità da 500 GB, 1TB, 2TB o 4TB. Questo SSD supporta la Tecnologia nvme che permette di avere prestazioni da ssd con velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s in un’unità portatile ad alta capacità, perfetta per contenere tutti i dati di cui avete bisogno collegando il tutto velocemente alla vostra PS5. Grande caratteristica di questo SSD, inoltre, è la sua unica resistenza alle cadute da massimo due metri e un indice di protezione ip55 contro acqua e polvere.

Samsung Portable SSD T5

Un altro più che ottimo SSD ce lo offre Samsung, con un prodotto dalla velocita di trasferimento fino a 4.9 volte superiore rispetto ad un hard disk esterno meccanico. Disponibile sia con la capienza di 1T che da 2TB, questo SSD Samsung si presenta più piccolo di un normale biglietto da visita, dato che il modello T5 pesa solamente la bellezza di 51 grammi e ha uno spessore di appena 10,5 mm. Compatto, sottile e leggero: il Samsung Portable T5 è l’SSD portatile perfetto anche per i videogiocatori che hanno bisogno di tanto spazio d’archiviazione extra per i propri giochi preferiti.

Western Digital My Passport Go

Passiamo ora ad un SSD adatto anche a chi non vuole spendere troppo ma è comunque in cerca di un prodotto di grande qualità. A venire in contro a queste esigenze ci pensa il Westren Digital My Passport Go, un SSD definibile tranquillamente tascabile e bello da vedere con il suo design colorato, Disponibile in tre versioni: da 500GB, 1TB e 2TB, questo SSD esterno è compatto e resistente. Inoltre, questa unità a stato solido è priva di parti mobili, appositamente progettata e realizzata da WD per offrire un’ottima sicurezza e affidabilità ad ogni tipologia di utenti, anche per i videogiocatori che hanno sempre bisogno di maggiore spazio d’archiviazione a loro disposizione.

Crucial X6

Restando ancora su un budget abbordabile per tutte le tasche, c’è anche l’SSD Crucial X6, un prodotto ancora più compatto e ottimo primo SSD per chi magari non è in cerca del modello all’ultimo grido. Disponibile sia in versione da 500GB che da 1TB, 2TB o 4T, questo SSD è perfetto per chi ha bisogno di portarsi in giro i propri dati salvati in un dispositivo piccolo e per nulla ingombrante. A questo si aggiunge una velocità di lettura fino a 540 MB/s: 3,8 volte veloce della maggior parte dei dischi rigidi, il che lo rende un ottimo SSD nonostante il suo prezzo più contenuto.

Come scegliere i migliori SSD esterni per PlayStation 5

Velocità

Uno degli aspetti più importanti da tenere d’occhio quando ci si approccia ad un SSD è senza dubbio la velocità di lettura. Questo dato vi permette di conoscere se il prodotto che state per acquistare può soddisfare o meno le vostre esigenze. Per avere tra le mani un prodotto più che sufficiente nella velocità può bastare un SSD con velocità non inferiore ai 100 MB/s

Dimensioni

Anche le dimensioni dell’SSD possono essere una caratteristica da non sottovalutare, soprattutto se si tratta di SSD esterni che potete tranquillamente portare in giro e usare i vostri dati di salvataggio o interi giochi in giro per il mondo.