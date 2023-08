Con l’uscita imminente di uno dei giochi più attesi, Starfield, che occupa molto spazio (più di 100 GB), chiunque ami avere tanti giochi pronti da giocare sulla propria console si troverà nella situazione di dover liberare spazio per i nuovi giochi. In questo caso, un dispositivo di archiviazione extra che può aumentare lo spazio di archiviazione interno della Xbox Series S/X di 1 TB diventa molto importante. Qui entra in gioco l’edizione speciale di questo SSD targato WD Black, un modello rilasciato da poco e che è attualmente in vendita su Amazon a meno di 100,00€ grazie a uno sconto immediato.

Questo SSD è essenzialmente un WD Black D30, ma personalizzato con accattivanti tonalità cromatiche. Questo non solo lo rende un supporto funzionale per la vostra Xbox Series S/X, ma anche un autentico pezzo da collezione in edizione limitata. L’acquisto di questo SSD non solo offre un risparmio significativo, ma include anche un mese gratuito di Xbox Game Pass Ultimate, consentendovi di accedere a un’ampia gamma di giochi per l’intero mese senza alcun costo aggiuntivo.

Con una capacità di archiviazione di 1TB, che si vanno ad aggiungere a quelli originali della console, potrete finalmente dire addio ai compromessi nella scelta dei giochi da tenere installati. Unendo la memoria integrata con quella di questo SSD, avrete modo di installare una ventina di giochi senza problemi, dando loro il meritato spazio per essere avviati rapidamente.

Ma con il WD Black D30 Ma non è solo una questione di spazio, bensì anche una questione di prestazioni. A tal riguardo, questo modello promette velocità fino a 900 MB/s, facendo in modo che i tempi di caricamento siano brevi. E per coloro che temono l’obsolescenza, c’è una garanzia di 3 anni che protegge il vostro acquisto, pertanto vi consigliamo caldamente di approfittare di questa offerta, in particolar modo se vi piacciono componenti dall’estetica accattivante.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Questa è solo una delle tante offerte presenti nella Amazon Gaming Week, motivo per cui vi consigliamo di non perdervi tutti i nostri articoli dedicati ad essa.

