SSD di PS5: un brevetto rivela nuove informazioni

L'SSD di PS5 è di certo uno degli elementi più interessanti per i giocatori console: ora, un brevetto svela nuove caratteristiche di questa componente.

Come sappiamo, uno dei grandi cambiamenti che PS5 porterà all’interno del gaming console sarà l’SSD. Abbandonati gli HDD, la next-gen di Sony punta a rendere più fluida l’esperienza di gioco e ci ha già dimostrato quanto possa essere netta la differenza, sia a parole che tramite un video. Ora, gli utenti di ResetEra hanno scovato un brevetto legato a PlayStation 5 e, più precisamente, all’SSD che sarà presente nelle console.

Secondo quanto riportato dal brevetto, PS5 non monterà un generico SSD, ma una componente personalizzata per adeguarsi alle specifiche necessità della nuova console di casa Sony. Pare che ci sarà una SRAM, invece che una DRAM: questa differenza permette di ridurre la latenza e concede un accesso di banda passante maggiore tra il controller della memoria flash e i dati di ricerca degli indirizzo. Le informazioni riportate citano anche una maggiore granularità dell’accesso ai dati che sono scritti una sola volta (come ad esempio i file di istallazione dei giochi).

Viene poi affermato che l’unità di lettura di questo SSD personalizzato è “espansa e unificata” per rendere più efficienti le operazioni di lettura. Ci sarà poi una seconda CPU, un DMAC (Direct Memory Access Controller) e un accelleratore hardware che avranno il compito di migliorare la decodificazione, la decompressione e il controllo delle interferenze.

Ovviamente questo è solo un brevetto e non c’è ancora la conferma che quando illustrato in esso sia veramente ciò che sarà presente all’interno di PS5. In ogni caso, dovremo aspettare ancora un po’ prima di poter scoprire nuove informazioni: con Sony che ha abbandonato l’E3 2019 e una prima “presentazione” avvenuta lo scorso mese, è improbabile che scopriremo molto sul breve termine. Nel frattempo diteci, cosa ne pensate di questo SSD?