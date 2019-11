Stadia: il Buddy Pass è disponibile, ecco come usarlo

Come ben sapete, Google Stadia è disponibile da circa una settimana. Tutti coloro i quali hanno preordinato la Founder’s Edition hanno oramai avuto accesso. Anche chi ha preordinato la Premier Edition sta iniziando a ricevere i propri bundle contenenti Chromecast Ultra e Controller. C’è però una terza categoria di persone che sta per iniziare a giocare in streaming: gli amici dei Fondatori. Come segnalato da Google, infatti, chi ha preordinato la Founder’s Edition ha ora accesso al Buddy Pass.

Uno dei vantaggi inclusi della Founder’s Edition e mancante nella Premier Edition era proprio il Buddy Pass, ovvero un codice da dare a un amico per permettergli di accedere al servizio gratuitamente con tre mesi di abbonamento Stadia Pro inclusi. Tutto quello che si deve fare è accedere all’app mobile di Stadia e, in alto a sinistra, premere sul simbolo della busta da lettere.

Da lì, è possibile condividere tramite Whatsapp, email o qualsiasi altra app dello smartphone con la persona scelta. Il Fondatore riceverà immediatamente anche una email con una copia del codice Buddy Pass. Possiamo confermare che il tutto è già attivo, avendolo fatto in prima persona.

Chi riceve il codice deve scaricare a propria volta l’app mobile e accedere a Stadia tramite il Buddy Pass ottenuto: attenzione, però, il codice è valido per soli tre mesi. Molto probabilmente, la persona che riceve l’accesso in questo modo non avrà un controller Stadia, ma ovviamente può giocare tramite PC usando mouse e tastiera, oppure altri controller supportati. Inoltre, il giocatore che ha avuto accesso con il Buddy Pass sarà un regolare utente Pro e potrà reclamare i giochi gratuiti, ovvero Samurai Shodown, Destiny 2 La collezione e, a partire dal primo di dicembre, anche Farming Simulator 19 Platinum Edition e Tomb Raider Definitive Edition. Diteci, cosa ne pensate di Stadia?