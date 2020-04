Stadia Connect: seguilo su Twitch dalle 17:30 di oggi

Questa sera, dopo una lunga attesa, andrà in onda il nuovo Stadia Connect, la diretta dedicata a Google Stadia. Il servizio di game streaming del colosso di Mountain View è disponibile dallo scorso novembre e, recentemente, si è aperto a nuovi giocatori grazie a un accesso gratuito. Di settimana in settimana ci sono state tante piccole novità, che ci hanno permesso di scoprire nuovi giochi e l’introduzione di piccole feature attese. Ora, però, potrebbe essere il momento di qualche grande annuncio. Per scoprirlo, seguite con noi di Game Division l’evento in diretta Twitch a partire dalle 17:30.

Potete trovarci sul nostro canale Twitch, a questo indirizzo. I nostri Yuri Polverino e Andrea Riviera vi faranno compagnia durante l’attesa e commenteranno in diretta tutte le novità proposte, siano esse nuovi giochi o nuove feature in arrivo per Google Stadia. Per ora non abbiamo conferme ufficiali legate alle novità che saranno presentate, ma l’ESRB (ovvero l’ente di classificazione di videogiochi americano) ha svelato in anticipo che PUBG – PlayerUnknown’s Battleground, il famoso battle royale, e Octopath Traveler sono in arrivo sulla piattaforma.

Per scoprire se il leak sia veritiero o se si sia trattato di un errore, non possiamo fare altro se non seguire la diretta. Come sempre, vi invitiamo a commentare e a interagire tramite la chat di Twitch. Diteci, cosa sperate venga annunciato? Vorreste qualche gioco specifico, oppure credete che questo Stadia Connect sia il momento perfetto per rivelare qualche grande novità che cambierà il servizio in modo drastico?