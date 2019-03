Ecco il controller di Stadia

Stadia Controller è stato mostrato durante la conferenza di Google: ecco i dettagli sulle funzioni innovative svelate fino a questo momento.

Google è entrata nel mondo dei videogame con Stadia, il nuovo servizio in streaming che permette di giocare i videogame più complessi su qualsiasi device, sia esso un televisore, un tablet, uno smartphone o un computer. Ve ne abbiamo parlato approfonditamente nel nostro articolo dedicato. Uno dei molti elementi presentati è stato il controller dedicato, chiamato molto semplicemente Stadia Controller.

Nel caso nel quale vogliate sapere unicamente quali sono le sue caratteristiche, le abbiamo radunate in questo articolo, per estrema comodità.

Per iniziare, è stato rivelato che non è obbligatorio possedere lo Stadia Controller per usufruire di Stadia. È assolutamente possibile, su computer, utilizzare mouse e tastiera, oltre che i controller compatibili. Perché acquistare quindi lo Stadia Controller? Il motivo principale è legato alle funzioni uniche che proporrà.

Non avremo infatti solo accesso ai classici pulsanti frontali, ai dorsali, al d-pad e a due levette analogiche posizionate come nel Dualshock 4 di PlayStation 4. Sarà presente un pulsante pensato per condividere direttamente su YouTube la tua sessione di gioco.

Il vero cambiamento, però, arriva con il tasto dedicato a Google Assistant. Questo ci permetterà di ricevere dei suggerimenti in-game, creati specificatamente dagli sviluppatori, ma anche di fare una ricerca: il servizio ci permetterà di vedere subito un video tra quelli disponibili nel quale viene mostrata la soluzione. Il vantaggio è che non dovremo usare un secondo schermo o abbandonare la nostra sessione. Google propone una soluzione che permetta di fare tutto in modo immediato ed efficace. Inoltre, esso si connetter al cloud direttamente via Wi-Fi.

Durante la conferenza abbiamo avuto modo di vedere, in diretta, l’utilizzo del controller: purtroppo è stato mostrato molto poco di esso. Diteci, cosa ne pensate dello Stadia Controller? Credete che sia visivamente bello? Le opzioni uniche sono molto interessanti e potrebbero cambiare il modo nel quale giochiamo ai nostri videogame.