Stadia Controller: scovato un easter egg dedicato

Lo Stadia Controller si è mostrato al pubblico nelle sue molteplici funzioni: ora, un easter egg ci permette di ammirarne le forme più da vicino.

Stadia è l’argomento di punta del momento. Google ha mostrato questo nuovo servizio di streaming dedicato al gaming durante la GDC, parlando delle nuove funzioni, dei requisiti di connessione e delle specifiche tecniche che stanno alla base della sua tecnologia. In mezzo a tutto questo, si è parlato anche di un nuovo controller dedicato, chiamato molto semplicemente Stadia Controller.

Visivamente non sembra molto diverso da un regolare controller da console, come ad esempio il Dualshock 4 di PlayStation 4. Non abbiamo però avuto modo di osservarlo attentamente: be’, ora possiamo rimediare, almeno in parte. Infatti, raggiungendo il sito ufficiale di Stadia a questo indirizzo, è possibile scoprire un easter egg molto interessante.

Immettendo il famosissimo codice-Konami, possiamo avere accesso a una visuale dinamica del controller, controllabile tramite il puntatore. Se non conoscere la sequenza corretta, eccola per voi: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A. Vi basterà premere questi tasti sulla keyboard per far apparire lo Stadia Controller.

Il “Konami code” è nato su NES e, nel corso degli anni, è stato usato più volte, diventando quindi molto famoso, tanto da meritarsi varie citazioni all’interno di altri videogame e anche di opere di altri media, come Ralph Spaccatutto e Adventure Time. Ora, anche Google l’ha sfruttato per nascondere un piccolo segreto.

La visuale di questo easter egg non è eccelsa e non ci permette di indagare a 360° sulle caratteristiche dello Stadia Controller: si tratta comunque di un modo simpatico per dare qualche informazione in più al pubblico. La prova finale avverrà chiaramente quando lo averemo tra le mani: le funzioni sembrano interessanti, ma è importante anche che sia comodo e dal peso equilibrato. Diteci, cosa ne pensate del controller? Ora che avete avuto modo di vederlo da più angolazioni, vi sembra interessante?