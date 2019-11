Stadia: ecco le funzioni extra che arriveranno dopo il lancio

Google Stadia sta per arrivare e la società di Mountain View ci illustra le novità in arrivo nel corso delle settimane e dei mesi. Ecco i dettagli.

Mancano pochi giorni all’arrivo di Google Stadia, la nuova piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View. Il lancio di questo nuovo servizio non sembra in realtà poi così interessante, a causa della line-up iniziale di giochi non propriamente massiccia e alla mancanza di tutta una serie di funzioni che la società aveva pubblicizzato nei mesi scorsi. Fortunatamente, ora arrivano nuove informazioni sulle feature che la compagnia ha intenzione di implementare nel corso delle settimane successive al lancio.

Tramite Reddit, infatti, la divisione di Google Stadia ha tenuto una sessione di Domande e Risposte nel quale ha spiegato che l’intenzione è di rilasciare nuovi contenuti e update ogni settimana, dopo il 19 novembre. Come ricorderete, la piattaforma proporrà funzioni uniche come Share State e Crowd Play, ma inizialmente non potremo in alcun modo sfruttarle perché non ci saranno giochi che le supportano. Tali titoli arriveranno nell’arco del 2020.

Riuscirà PS5 a contrastare Google Stadia?

Perlomeno, funzioni aggiuntive e nuove caratteristiche dell’interfaccia saranno rilasciate fin da novembre. Pare infatti che Google voglia approcciarsi a Stadia esattamente come alle sue altre piattaforme seguendo l’esempio del reparti di Ricerca di YouTube, con una serie di miglioramenti graduali basati anche sul feedback dell’utenza.

Si è poi discusso degli Obbiettivi/Trofei/Achievements (a seconda di come preferite chiamarli). Pare che questi saranno sbloccabili giocando già dal 19 novembre, ma non potremo visualizzarsi e consultarli fino a un update aggiuntivo. Nuovi aggiornamenti permetteranno di visualizzare notifiche aggiuntive sui risultati raggiunti, oltre a permetterci di controllare le statistiche di gioco dettagliate. Tante novità introdotte in modo regolare: Google Stadia non deve chiaramente essere immaginata come una console, ovvero come un pacchetto completo che riceviamo e usiamo, ma più come un servizio che muterà nel corso del tempo; speriamo in meglio. Diteci, voi cosa ne pensate?