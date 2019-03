Stadia: il 58% dei giocatori console è interessato

Stadia propone idee interessanti, ma il pubblico come ha reagito? Un'indagine statistica ha rivelato alcuni dati in merito alla nuova proposta di Google.

Stadia, come ben sappiamo, è la nuova proposta videoludica di Google. Le unicità di questo servizio sono intriganti, ma è sempre difficile capire quale sia il vero interesse del pubblico, fino a quando non si hanno in mano i dati di vendita. Ora, però, possiamo farci una prima idea grazie a un’indagine condotta da Harris Interactive e presentata in associazione con GamesRadar+.

Sono state intervistate più di 2000 persone tramite un sondaggio online: il 34% di queste afferma di essere interessata a sottoscriversi a Stadia; parlando unicamente dei giocatori console, il valore si alza al 58%. Un dettaglio molto significativo, però, è che 4 persone su 10 nel Regno Unito era già a conoscenza di Stadia dopo una settimana dall’annuncio e più di un terzo dei giocatori console hanno affermato di essere ben informati su questo servizio.

Oltre a ciò, si è parlato del prezzo che il pubblico si aspetta dal servizio, ancora non annunciato da Google. Pare che, in media, gli utenti si aspettino un prezzo di circa 12 sterline al mese (ovvero 16 dollari statunitensi). Il sondaggio rivela però che la principale preoccupazione è legata al fatto che si tratta più di un noleggio che di un acquisto: il pubblico era maggiormente in pensiero per questo fattore, piuttosto che di potenziali barriere tecnologiche come i requisiti di connessione.

L’interesse dei giocatori console, però, non si trasforma in una certezza di acquisto, infatti il 48% di questi afferma che darà priorità a PlayStation 5 e il 28% alla prossima Xbox, con solo 14% già deciso a buttarsi su Stadia. Infine, il 10% opterebbe per una ipotetica Switch 2. Questo sottolinea come i giocatori console tendano a essere maggiormente legati al brand che hanno seguito per anni. Il 25% dei giocatori PC (quindi quasi il doppio dei giocatori console) è convinto di sottoscrivere un abbonamento a Stadia. Potete trovare tutti i dati a questo indirizzo.