Stadia: tre giochi in azione in un video di gameplay

Da oggi è disponibile Google Stadia, il servizio di game streaming dell’azienda di Mountain View; o perlomeno è disponibile per chi ha prenotato la Founder’s Edition e ha ricevuto il proprio codice per attivare il servizio. La stampa internazionale ha dato i propri pareri, che si sono rivelati alquanto tiepidi per vari motivi. Ciò che più interesserà a molti, però, è vedere con i propri occhi come si comporta la piattaforma, guardando un video di gameplay.

Ora potete farlo grazie al canale YouTube di GameInformer. Qui sotto potete infatti trovare un filmato che permette di vedere in azione tre giochi: Destiny 2 La collezione (gratis per gli abbonati Stadia Pro, ovvero tutti attualmente), Mortal Kombat 11 e Gylt.

Destiny 2 La collezione segnala buoni risultati su Google Stadia, raggiungendo i 60 FPS. Probabilmente parte del merito è da imputare al supporto che Bungie ha ricevuto da Google stessa. Mortal Kombat 11, in qualità di piacchiaduro, è perfetto per fare dei test sulla latenza: si tratta dopotutto di un genere che necessita della massima precisione e reattività possibile. Infine, nel video non può mancare Gylt, attualmente l’unica esclusiva di Google Stadia: si tratta di un gioco “a nascondino” realizzato da Tequila Games, team dietro a RiME e The Sexy Brutale.

Ovviamente questi sono solo alcuni dei giochi disponibili sulla piattaforma. Potremo infatti giocare anche con Assassin’s Creed Odyssey, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2, l’intera trilogia di Tomb Raider, Just Dance 2020 e molto altro. Con ogni gioco, la migliore esperienza è ottenibile unicamente su TV con Chromecast Ultra: su PC, infatti, non è possibile raggiungere il 4K fino a un update che arriverà in una data non definita del 2020.

Diteci, avete prenotato la Founder’s Edition? Avete ricevuto il vostro bundle e il vostro codice di attivazione?