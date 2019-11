Stadia: Google rimborsa chi ha già acquistato i giochi gratis di dicembre

Google Stadia è disponibile da circa una settimana. Tutti coloro che stanno giocando attualmente, avendo prenotato il bundle fisico, sono abbonati a Stadia Pro, l’abbonamento che permette di giocare alla risoluzione massima e dà accesso a una serie di giochi gratis ogni mese. Inizialmente, si era parlato di un titolo ogni mese, ma a quanto pare la società di Mountain View ha deciso di fare una sorpresa ai giocatori, passando a due titoli al mese.

Infatti, oltre a Destiny 2 La collezione, a novembre è stato reso disponibile Samurai Shodown. Inoltre, dal primo di dicembre sarà possibile giocare anche con Tomb Raider Definitive Edition e Farming Simulator 19 Platinum Edition. Considerando però che il catalogo è attualmente molto limitato (parliamo di una ventina di giochi), è chiaro che sono in molti gli utenti che hanno acquistato uno di questi due titoli negli ultimi giorni. Fortunatamente, Google ha deciso di risarcire tali giocatori.

L’informazioni arriva da un portavoce di Stadia, il quale specifica che i rimborsi saranno garantiti anche a chi è fuori dalla normale policy di Google. Si tratta di un ottimo gesto di buona volontà da parte della società, la quale non vuole chiaramente alienarsi l’utenza fin dall’inizio del servizio. Non ci si deve però aspettare, comprensibilmente, che questo accada con ogni gioco gratis nel corso dei prossimi mesi: è un’eccezione.

Chiaramente è necessario richiedere il rimborso, non è possibile ottenerlo in automatico. Inoltre, basandoci su quanto segnalato da un utente di Reddit, i salvataggi del gioco rimangono sul proprio account anche dopo aver richiesto e ottenuto il rimborso. Se quindi avete una partita in corso, potete richiedere il rimborso, aspettare qualche giorno per ottenere la versione gratuita e poi continuare a giocare come se nulla fosse accaduto.

È importante però sottolineare che i giochi gratis saranno utilizzabili fintanto che sarete iscritti a Stadia Pro, mentre quelli acquistati normalmente sono vostri per sempre, indipendentemente dal tipo di abbonamento attivo.