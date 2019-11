Stadia: compare una foto dell’interfaccia e di un gioco mai annunciato da Google

Google Stadia sarà presto disponibile e ora è emersa l'immagine dell'interfaccia e di un gioco mai annunciato. Ecco tutti i dettagli.

Google Stadia, la piattaforma di Game Streaming del colosso di Mountain View, è sempre più vicina. Sappiamo moltissimo del nuovo servizio, ma ancora non tutto. Uno degli elementi che ancora non è stato svelato è, ad esempio, l’interfaccia. Tramite un video promozionale c’è stato modo di scorgere un dettaglio della versione mobile, ma ancora non sappiamo bene come sarà quella completa.

Il sito 9to5Google, però, ha rilasciato una fotografia che ritrae quella che dovrebbe essere l’interfaccia: purtroppo si tratta solo di un angolo dello schermo, quindi ancora non abbiamo una visuale completa. La parte più interessante, però, è il fatto che sia possibile vedere un gioco mai annunciato: Worm Game. Inoltre, secondo quanto indicato, sarebbe disponibile unicamente per gli utenti Pro.

Per iniziare, specifichiamo che tutti i giocatori che hanno preordinato Google Stadia (tramite la Founder’s Edition e la Premier Edition) saranno Pro per tre mesi, quindi tutti dovrebbero poter accedere al gioco. La testata che ha condiviso l’immagine, però, specula che si tratti di una demo, più che di un vero gioco, il cui scopo sarebbe permetterci di testare il servizio per capire qual è la qualità della nostre connessione.

Per il resto, possiamo vedere l’icona app di Rise of the Tomb Raider e uno sfondo di Red Dead Redemption 2, di certo uno dei giochi di punta del servizio. Google Stadia sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2019, ma in pratica dovremo attendere che venga spedito il nostro pacchetto preordine che contiene il Chromecast Ultra e lo Stadia Controller, oltre all’ovvia cavetteria. Vi ricordiamo anche che è da poco disponibile l’app mobile per Android dedicata a Google Stadia: potete trovarla a questo indirizzo.