Stadia non raggiunge il 4K? Google risponde alle critiche

Circa una settimana fa, Google Stadia è stato rilasciato. La nuova piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View ha messo a disposizione un paio di giochi gratuiti compresi nell’abbonamento Stadia Pro (Destiny 2 La collezione e Samurai Shodown), ai quali si sommano un’altra ventina di opere, tra le quali figura il molto atteso Red Dead Redemption 2. Subito, però, sono emerse varie criticità e una, in particolar modo, ha infastidito i giocatori: i giochi non raggiungono la risoluzione 4K.

Durante i mesi Google ha pubblicizzato il servizio enfatizzando la possibilità di raggiungere, con la dovuta connessione, il 4K e i 60 FPS con HDR. All’atto pratico, però, Destiny 2 tocca i 1080p, mentre Red Dead Redemption 2 arriva a 1440p solo tramite upscaling. Tutto ciò non ha soddisfatto i giocatori. La società americana ha quindi rilasciato una dichiarazione ufficiale, che potete leggere poco sotto.

“Stadia fa stream a 4K e 60 FPS, e questo include tutti gli aspetti della nostra pipeline grafica, dal gioco allo schermo: GPU, encoder e Chromecast Ultra inviano un segnalo 4K ai televisori 4K, con l’appropriata connessione internet. Gli sviluppatori che realizzano i giochi per Stadia lavorano duramente per realizzare la migliore esperienza streaming per ogni gioco. Al pari di tutte le altre piattaforme, ciò include una varietà di tecniche finalizzate al raggiungimento della massima qualità complessiva.”

“Diamo agli sviluppatori la libertà di scelta quando devono decidere come raggiungere la migliore qualità visiva e di frame rate su Google Stadia e siamo impressionati di quello che sono riusciti a realizzare in tempo per il D1. Ci aspettiamo che molti sviluppatori possano continuare a migliorare i propri giochi su Google Stadia. E poiché la piattaforma si trova nei nostri data center, gli sviluppatori sono in grado di innovare rapidamente, senza dovervi chiedere di eseguire dei download.”

In sostanza, Google sta affermando che il servizio è in grado di eseguire i giochi in 4K e 60 FPS, ma che è poi compito degli sviluppatori realizzare dei giochi in grado di raggiungere tale risoluzione. Non di meno, molti acquirenti non apprezzano il fatto che Stadia sia stata pubblicizzata in tal modo quando la D1 non è disponibile nessun gioco in 4K nativo. Voi cosa ne pensate?