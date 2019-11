Stadia: video unboxing della Founder’s Edition rilasciato per errore?

Novembre è sempre un periodo pieno di uscite ma quest’anno c’è un ospite d’eccezione: Google Stadia, la piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View. Il prossimo 19 novembre potremo mettere le mani su questo nuovo servizio, sempre ammesso che il nostro preorder arrivi in tempo. In linea teorica, riceveremo almeno il codice di attivazione per iniziare a usare il servizio tramite PC e mobile. La parte più interessante, però, è poter utilizzare Google Stadia direttamente sul televisore, tramite il Chromecast Ultra e lo Stadia controller.

Poco fa, il sito francese Jeuxvideo ha rilasciato un filmato di unboxing di Google Stadia Founder’s Edition. Siamo riusciti a visualizzarlo brevemente prima che il filmato fosse rimosso: è stato caricato per errore? Grazie a esso, comunque, abbiamo avuto modo di vedere il contenuto della piccola scatola bianca che ci arriverà (speriamo) presto.

Come già sappiamo, la Founder’s Edition conterrà un controller in colorazione Blue Notte, con un Chromcast Ultra e la relativa cavetteria. Ci sono ovviamente i classici libretti di istruzioni e, pare, null’altro. Un pacchetto contenuto, ma più che sufficiente per iniziare a giocare: ricordiamoci però che è fondamentale usare anche lo smartphone con l’app di Stadia.

Vi ricordiamo inoltre che il pacchetto Premier Edition, resosi disponibile dopo l’esaurimento scorte della Founder’s Edition, è leggermente diverso. Per iniziare, il controller sarà in colorazione bianca, non blu, quindi se il vostro bundle sarà diverso da quello in video, sapete la motivazione. Inoltre, vi ricordiamo che la Premier Edition non conterrà il Buddy Pass, ovvero il codice da regalare a un amico per permettergli di accedere al servizio per tre mesi: il Buddy Pass sarà inviato due settimane dopo gli altri codici. Diteci, cosa ne pensate di Google Stadia? Il servizio vi convince, oppure per ora avete dei dubbi?

Se il video dovesse essere nuovamente disponibile, non mancheremo di proporvelo.