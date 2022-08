Niente da fare, i gatti piacciono proprio a tutti. Anche i ragazzi di GSC Game World, sviluppatori della serie post apocalittica STALKER, amano i felini, tanto da averli introdotti anche in STALKER 2, il nuovo gioco in arrivo nel corso del 2023 per console Xbox ma ancora privo di una data di uscita. Non aspettatevi, però, i classici felini che abbiamo visto in tante serie TV, film, cortometraggi o videogiochi come Stray, no. I gatti del nuovo capitolo del franchise sono leggermente diversi e probabilmente non vorrete adottarli.

Per celebrare la giornata internazionale del gatto (avvenuta ieri), gli sviluppatori di STALKER 2 hanno infatti condiviso la loro versione dei felini più amati al mondo. Ed è una versione decisamente paurosa, che non pensavamo di incontrare neanche nei nostri peggiori incubi. Chiamata Bayun, si tratta di un mostro mutante, che siamo sicuri darà la caccia a tutti coloro si avventureranno nei territori del gioco.

Il Bayun è una minaccia vera e propria. Fisicamente ricorda in effetti un gatto: quattro zampe, una testa molto piccola e con le orecchie a punta, denti affilati e una piccola coda. “Un mutante furbo e silenzioso. Per anni tutti pensavano fosse solamente un’invenzione delle fiabe”, si legge nella descrizione del concept art pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del gioco. Il Bayun sarà decisamente pericoloso da affrontare, visto che grazie alle sue sacche presenti nella gola può imitare qualsiasi tipo di suono, incluso ovviamente quello delle parole umane. Un mutante da incubo, non trovate?

Inizialmente previsto per il 2022, STALKER 2 ora uscirà solamente nel 2023. Lo sviluppo del gioco è stato interrotto il 24 febbraio 2022, quando la Russia ha invaso l’Ucraina, obbligando gli sviluppatori di GSC Game World a mettersi in salvo o arruolarsi nell’esercito. Ora alcuni sviluppatori sono tornati al lavoro, ma non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale per il gioco.