Mancava solo l’ufficialità e alla fine è arrivata. STALKER 2: Heart of Chornobyl di GSC Game World è stato ufficialmente rinviato. La notizia non è arrivata tramite un comunicato stampa, bensì direttamente da Microsoft, che al termine del suo showcase ha svelato un’infografica con tutti i giochi in arrivo tra giugno 2022 e giugno 2023 sulle sue console e PC.

Mostrata a fine evento su Twitter, l’immagine riassume tutti i giochi in dirittura d’arrivo sulle console e su PC, con un particolare focus sui titoli per Xbox Game Pass. Inizialmente previsto per dicembre 2022, ora STALKER 2 compare invece nella parte destra dell’immagine, riservata ai giochi che debutteranno il prossimo anno tra gennaio e giugno.

Si tratta di un rinvio decisamente amaro, che però era praticamente nell’aria. GSC Game World è infatti uno sviluppatore ucraino, con i suoi uffici che si trovano a Kiyv. Già a inizio anno il titolo era slittato da aprile a dicembre e il successivo scoppio della guerra non ha fatto altro che rallentare lo sviluppo. Infatti, GSC Game World ha dovuto bloccare momentaneamente i lavori, per mettere al sicuro i suoi sviluppatori, le loro famiglie e in alcuni casi anche per difendere la propria nazione. Non ci stupisce dunque che i lavori abbiano subito un tale ritardo da far slittare il titolo.

Al momento non si conoscono le condizioni degli sviluppatori di GSC Game World. Secondo un nuovo report, i lavori su STALKER 2 sono ricominciati a maggio 2022, almeno secondo un messaggio lanciato sul gruppo Discord ufficiale del gioco. Sicuramente sarà difficile vedere il gioco in azione durante la Gamescom 2022, dunque non resta che attendere eventuali annunci ufficiali, che potrebbero arrivare non appena il team di sviluppo sarà nelle condizioni di poter svelare qualcosa di nuovo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.