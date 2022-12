Come anticipato dallo stesso team di sviluppo qualche ora prima, nella serata di ieri abbiamo finalmente potuto mettere gli occhi su dei primi spezzoni di gameplay di STALKER 2 Heart of Chernobyl. Si tratta di uno dei videogiochi più attesi in arrivo nel corso del prossimo anno, e anche se non conosciamo ancora una data di lancio più specifica, per il momento possiamo accontentarci alla grande di un nuovo fantastico trailer inedito.

Il nuovo trailer di STALKER 2 Heart of Chernobyl è stato nominato Come to Me, e ha proprio nelle fasi di gameplay la sua essenza. Da quando il gioco era stato annunciato, ovvero qualche anno fa, non avevamo ancora avuto l’occasione di vedere in azione il titolo post-apocalittico di GSC Game World. Nel filmato ci ritroviamo nella Zona, un luogo pericoloso ma soprattutto mortale, povero di tante risorse atte sfamare e soddisfare la sopravvivenza di chi è ancora in vita.

C’è anche tanta azione nel nuovo trailer di STALKER 2, il quale ci permette di vedere, oltre che a pezzi di interfaccia di gioco, anche una serie di interazioni, dialoghi e sparatorie coi nemici mutanti e non. A tutto questo, inoltre, vanno aggiunti gli scorci di questo mondo in rovina, pieno di ambienti molto vari e visivamente di altissima qualità; il tutto inserito in una mappa open world che sarà esplorabile liberamente dai giocatori.

Insomma, nonostante tutte le difficoltà che i ragazzi di GSC Game World hanno incontrato, e stanno ancora incontrando, a causa della guerra in Ucraina, il loro ambizioso progetto sta progredendo molto bene, e questo ci fa molto piacere. Ora non ci resta che scoprire gli ultimi dettagli relativi al rilascio di uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni.

