STALKER 2: uscita vicina, stando alle parole del doppiatore

STALKER 2, l’attesissima esclusiva di Microsoft, potrebbe uscire prima del previsto. A confermarlo, Alexander Vilkov, doppiatore di The Shooter/Marked nei precedenti titoli della saga. Vilkov afferma che il doppiaggio è previsto per la consegna entro l’inverno del 2021. La data d’uscita del titolo è quindi molto più vicina del previsto? Infatti, la fase di doppiaggio è una delle ultime durante lo sviluppo di un videogioco, in quanto nelle fasi iniziali, potrebbero verificarsi significativi cambi di rotta narrativi.

Considerando, perciò, che secondo Vilkov il doppiaggio verrà ultimato entro l’inverno del 2021, è da escludere la pubblicazione entro il 2021, ma il titolo potrebbe giungere sul mercato prestissimo, ovvero entro l’estate del 2022. Inoltre, il sequel di Shadow of Chernobyl sviluppato da GSC Game World, sbarcherà su PC e Xbox Series X|S fin dal day one su Game Pass; un’aggiunta davvero grossa all’interno dell’ottima libreria videoludica in abbonamento di casa Microsoft!

STALKER 2, ha mostrato letteralmente i denti all’evento Microsoft di marzo 2021 (cliccate qui per il trailer), mostrando un livello di dettaglio elevato. Da quello che sappiamo finora, ciò che ha ispirato fortemente la creazione del titolo è la trilogia originale (Shadow of Chernobyl, Clear Sky e Call of Pripyat). Il sequel sarà il gioco più grande e ambizioso del team di sviluppo ucraino e la sua caratteristica principale sarà l’atmosfera evocativa quanto soffocante. Per novità sull’esclusiva di Microsoft, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division!

Nel frattempo, vi riportiamo di seguito la descrizione del titolo: “Il pluripremiato franchise per PC amato da milioni di giocatori fa il suo debutto sulla console di nuova generazione con STALKER 2. Prova una combinazione unica di sparatutto in prima persona, simulazione immersiva e horror. La zona di esclusione di Chernobyl è un ambiente unico, pericoloso e in continua evoluzione. È molto promettente: manufatti di incredibile valore possono essere tuoi se osi rivendicarli. Il prezzo da pagare, d’altra parte, potrebbe essere la tua stessa vita”.