Da qualche giorno è emerso su YouTube un video di una possibile conversione del primo STALKER per console. Gli autori del leak sarebbero due streamer russi, che si sono sentiti in dovere di rovinare la sorpresa di un possibile annuncio dopo che GSC Game World ha deciso di staccare la spina al mercato russo, impedendo la release di Heart of Chornobyl nei territori controllati da Cremlino.

La storia è decisamente assurda e parte, ovviamente, da Reddit. Il video mostrerebbe quella che sembra a tutti gli effetti una build del gioco tratta dalle versioni console del primo STALKER. Non ci sono ovviamente prove che il filmato sia reale (gli autori del leak affermano di averlo ricevuto da un dipendente di GSC Game World, deluso dal comportamento del team di sviluppo nei confronti dei russi), ma appare legittimo al 100% in base ad alcuni elementi, come per esempio l’intera UI del titolo adattata per le console e il movimento della telecamera, fin troppo lenta per il mouse. In aggiunta, tutto il video sembra impossibile da realizzare sfruttando una semplice mod. Secondo alcuni rumor, questa versione (destinata a console Xbox e PlayStation), dovrebbe essere annunciata e pubblicata subito dopo la release del nuovo capitolo della serie, previsto per il 2023.

Al di là della veridicità del filmato, impossibile da confermare visto che GSC Game World non ha né smentito né confermato l’esistenza di questa versione di STALKER, a rendere il tutto più interessante è la lettera firmata da chi ha leakato la build. Nel messaggio si legge come gli utenti si siano risentiti dello stop alla relazioni tra GSC Game World e i giocatori russi, accusando il team di sviluppo ucraino di razzismo. “Ci hanno tagliato fuori dopoo 15 anni di supporto. Ci sono continue discriminazioni nei confronti dei russi nel server Discord del team di sviluppo”, si legge nella lettera pubblicata online.

Il primo STALKER debuttò nel 2007 in esclusiva su PC. Il nuovo capitolo era inizialmente previsto per l’8 dicembre 2022, ma a causa della guerra in Ucraina il team di sviluppo ha fermato i lavori. Al momento il gioco è atteso per il 2023, ma resta privo di una data di uscita.