Il lungo sviluppo di Star Citizen ha compiuto un altro passo avanti, con il recente rilascio della fase Alpha 3.20 denominata “Fully Loaded”. Questo aggiornamento cambierà totalmente la modalità Arena Commander, debuttata nel 2014, portando nuovi elementi al gioco spaziale di Chris Roberts.

Cloud Imperium Games, lo sviluppatore di Star Citizen, ha introdotto anche nuove modalità PvP, mappe e piste da corsa, oltre a nuove missioni e navi nell’universo di gioco. Questo update offre “un gameplay più mirato e vario con contenuti adatti sia a chi ama le corse spaziali che a chi è appassionato dei combattimenti, con la possibilità di scalare le classifiche”.

Tra le novità più attese c’è l’introduzione della nave MISC Hull C, definita il “gigante della professione di trasporto di merci” con spazio per un equipaggio di fino a quattro giocatori. Inoltre, è stata presentata la Fury LX, una variante da corsa del caccia snub Mirai Fury recentemente aggiunto. Questa aggiunta ha portato con sé la possibilità di caricare e scaricare automaticamente merci nelle stazioni spaziali, per supportare la capienza delle merci della Hull C.

Uno dei punti salienti del trailer di lancio è l’enfasi sull’esplorazione in Star Citizen, con la promessa di viaggiare “in modo fluido tra mondi”. Questo ha scatenato confronti con il recente rilascio di Starfield di Bethesda, che non offre una transizione senza soluzione di continuità tra spazi aperti (ma quantomeno è presente sul mercato).

Star Citizen è uno dei progetti più controversi nell’industria dei videogiochi. È stato oggetto di critiche e polemiche, comprese accuse di essere una truffa da parte di coloro che dubitano che il gioco vedrà mai la luce. Parte delle critiche è stata rivolta alle astronavi virtuali vendute nel gioco, alcune delle quali hanno prezzi che sfiorano i centinaia di dollari. Per farvi un esempio esempio, la nuova MISC Hull C, introdotta con l’aggiornamento Alpha 3.20, ha un prezzo di 500 dollari.

Tuttavia, una cosa che non può essere negata è l’incredibile somma di denaro raccolta finora per il progetto. Al momento della stesura di questo articolo, Star Citizen ha raccolto la strabiliante cifra di 604.183.210 dollari da parte di oltre 4,8 milioni di sostenitori.

Dal canto nostro vi avevamo parlato già del gioco e pur ammettendo l’ambizione del progetto e i nomi che ci sono dietro (tra cui il papà di Wing Commander, appunto), non possiamo fare a meno di rimanere scettici dinanzi a un videogioco in sviluppo da più di dieci anni e che non sembra essere minimamente pronto per venire rilasciato.