Pur essendo ancora distante anni luce, almeno nella sua forma definitiva, Star Citizen è un videogioco che tutti gli amanti di questa industria dovrebbero provare. Certo, ci sono ancora delle barriere d’accesso, come per esempio il costo delle versioni early access, ma ancora una volta il titolo è tornato a essere free-to-play e probabilmente non c’è occasione migliore per provarlo.

Come parte dell’Intergalactic Aerospace Expo (IAE), tutti i giocatori possono provare gratuitamente Star Citizen fino alla fine di novembre. La prova gratuita include il test di oltre 120 navi spaziali, inclusa la Drake Corsair, che supporta una crew fino a quattro giocatori. I giocatori sono anche in grado di esplorare tutti gli eventi digitali, esplorare liberamente l’universo e ovviamente partecipare insieme ai loro amici in alcune attività.

Si tratta, come avete potuto capire, di una classica prova gratuita, esattamente come avviene per altri giochi in tutto il mondo e su altri client. La particolarità risiede proprio nella natura di Star Citizen: si tratta di infatti del gioco più finanziato in assoluto, con un crowdfunding pubblico (che continua) e la vendita di nuovi elementi di gioco per cifre che hanno davvero fatto girare la testa. La sua uscita sarà ancora ovviamente lontana, ma nel corso degli anni il gioco si è così espanso da diventare qualcosa di più di un semplice MMO.

Se volete provare Star Citizen gratuitamente, vi invitiamo a dare uno sguardo a questo indirizzo e scaricare il client. Se siete invece alla ricerca di un gioco ambientato nello spazio, ma praticamente completo, allora il nostro consiglio è quello di dare uno sguardo a No Man’s Sky, che dopo essere inciampato al lancio è diventato uno dei migliori titoli disponibili su tutte le console, inclusa ovviamente Nintendo Switch. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.