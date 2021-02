Star Citizen è gratis a tempo limitato a partire da oggi!

Forse l’occasione che molti di voi stavano aspettando da diverso tempo: da oggi avrete la possibilità di mettere le mani gratuitamente su uno dei giochi più chiacchierati e ambizioni dell’ultima generazione videoludica. Il protagonista di questa prova gratuita è Star Citizen, il titolo d’esplorazione spaziale che da ormai oltre cinque anni è sulla bocca di tutti gli appassionati delle tematiche spaziali.

Per la precisione Star Citizen sarà giocabile gratuitamente a partire da oggi per la durata di 10 giorni. Un lasso di tempo molto ampio, che vi permetterà di testare per bene uno dei giochi più immensi che ci siano al momento sul mercato. Per godersi questo evento sarà necessario registrare un account gratuito sul sito ufficiale del gioco e inserire il codice “GETINTOTHEVERSE”, potete fare tutto vistando questa pagina.

Una volta portato a termine questo passaggio preliminare potrete scaricare il client per la versione alpha 3.12 di Star Citizen, e finalmente accedere al gioco in forma gratuita per i prossimi 10 giorni. All’interno di questa prova gratuita vi ritroverete a scegliere tra un gruppo di navi tra cui: Anvil Arrow, MISC Prospector, MISC Freelancer, The Consolidated Outland Mustang Alpha, Drake Dragonfly e RSI Aurora MR.

La selezione delle navi inserite in questa versione di prova di Star Citizen, daranno ai giocatori un’assaggio di quanto si può fare all’interno della galassia sconfinata del titolo. Combattimenti spaziali, estrazioni di materiali rari su pianeti lontani e commercio, sono solo alcune delle possibilità che potrete sperimentare in questi dieci giochi di gioco gratuito nel titolo dei ragazzi di Cloud Imperium Games. Siete pronti per partire verso nuovi mondi da esplorare? Farete parte di questa prova gratuita di Star Citizen? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.