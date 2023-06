Star Citizen, il videogioco sci-fi sviluppato Cloud Imperium, è ufficialmente più costoso dei più grandi giochi AAA mai realizzati messi insieme. La pagina di finanziamento del titolo è stata, infatti, aggiornata con un nuovo totale di finanziamenti: 598.220.048 dollari (551.887.905,28 euro)

Avete letto bene, oltre mezzo miliardo di euro per realizzare un videogioco.

A titolo di confronto, questa cifra supera il costo di realizzazione dei tre giochi AAA più costosi messi insieme. Grand Theft Auto V di Rockstar è costato 137 milioni di dollari; Red Dead Redemption 2, sempre di Rockstar, è stato stimato intorno ai 170 milioni di dollari; e Cyberpunk 2077 dello studio CD Projekt RED, noto per The Witcher, è costato 174 milioni di dollari.

Lo sviluppo di Star Citizen è iniziato nel 2012 e il guadagno viene ricavato principalmente dal vendere navi uniche con caratteristiche speciali ai giocatori, che potrebbero utilizzarle nel gioco… se il titolo esistesse effettivamente in una forma giocabile, il che non è il caso, almeno non completamente. I potenziali fan hanno speso migliaia di euro nell’ultimo decennio per la promessa di qualcosa che potrebbero eventualmente avere se l’opera verrà mai lanciata, anche se al momento possono sperimentare solo alcune versioni alpha, piene di bug e incomplete.

La gestione dello sviluppo del gioco da parte della Cloud Imperium non è stata priva di controversie. Nel 2019, un ampio rapporto di Forbes ha incluso accuse di cattiva gestione e uso discutibile dei fondi da parte di ex membri del team di sviluppo, la maggior parte dei quali credeva che il titolo non sarebbe mai stato effettivamente lanciato. Hanno affermato che il capo dello studio, Chris Roberts, non ha una visione chiara per il gioco e continua ad aggiungere funzionalità e concetti pianificati nonostante sappia che sono impossibili da realizzare.

Nonostante ciò, le persone continuano a credere nell’idea di Star Citizen. CCU Game, un’app che aiuta i potenziali giocatori a tenere traccia dei loro acquisti e riacquisti, mostra che la Cloud Imperium ha ricevuto oltre 113 milioni di euro di promesse di finanziamento nel 2022, l’anniversario dell’annuncio del gioco, e ha già raccolto 50 milioni di euro nei primi cinque mesi del 2023.