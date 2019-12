Star Citizen: ecco tutte le novità introdotte dalle versione Alpha 3.8

Star Citizen è sicuramente un progetto molto ambizioso. Annunciato nel ormai passato 2012, il gioco dei Cloud Imperium Games è da considerare uno dei progetti più travagliati della storia videoludica. Tuttavia nemmeno i svariati “rallentamenti” sembrano fermare il team dietro a quest’opera il quale, giorno dopo giorno, si dedica ad ampliare in maniera considerevole il titolo. Proprio durante quest’ultimi giorni è stato rilasciata la versione Alpha 3.8 di Star Citizen che aggiunge una marea di novità.

Questa nuovo “aggiornamento” prevede aggiunte come una nuova location (chiamata MicroTech Planet), nuove stazioni spaziali intorno alle location più di rilievo ed anche nuove varianti dei punti di ristoro. Sono stati aggiunti anche nuovi effetti dinamici sui vari pianeti che adesso vanteranno tempeste di sabbia o forti ventate (che rendono i vari biomi molto più variegati). Anche il gameplay generale del gioco è stato ampliato con nuove funzionalità. Una delle prime riguarderebbe la funzione di “sequestro”(spiegata in dettaglio dentro le patch notes) e un’ottimizzazione generale del sistema legale del gioco (che è stato introdotto nel gioco qualche tempo fa).

La versione 3.8 di Star Citizen avrebbe anche “limato” qualche imperfezione del gameplay, rendendo l’esperienza molto più facile da “digerire”. Le problematiche riguardanti la telecamera di gioco (che tendeva a impazzire in certe situazioni concitate) così come l’IA generale dei nemici sono state riviste e aggiustate grazie a questa nuova “patch” del gioco. Ovviamente la lista delle novità introdotte in Star Citizen grazie alla versione Alpha 3.8 sono tantissime. Se volete leggere in dettaglio ogni singola aggiunta vi invitiamo a cliccare sul seguente link!

Fateci sapere se siete fan di questo gioco e ovviamente se siete contenti di questo nuovo “aggiornamenti”. Diteci cosa ne pensate a riguardi di tutto ciò, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!